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社會 社會焦點 保障人權

烟花還沒來高雄路樹先倒！　橫躺3車道小山貓救援

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄市楠梓區外環西路一棵路樹被強風吹倒，跨越東西向3個快車道，警方緊急拉起封鎖線並疏導交通。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市22日上午因颱風外圍影響導致強風來襲，造成楠梓區外環西路一棵路樹被吹倒，跨越東西向3個快車道，所幸當時沒有車輛通過也無人員傷亡。警方獲報到場後，拉起封鎖線並疏導交通，一名熱心民眾見狀駕駛小山貓(推土機)，先將倒塌路樹推向一旁的人行道，多清出一個車道，讓尖峰時段要到加工區上班的民眾能順利進入。

警方表示，這起路樹倒塌的事件，是發生在22日上午7點30分左右，因烟花颱風外圍環流影響，楠梓區當時風速高達每小時31公里至40公里，在強風的吹襲下，導致外環西路一棵路樹倒塌，跨越東西向3個快車道。楠梓分局加昌路派出所員警發現路樹倒塌，立刻請同仁一同至快車道指揮交通並拉起封鎖線阻擋左右來車、撥打1999請相關單位排除路況。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

一名熱心的民眾見警方在倒塌路樹現場疏導交通時，開來小山貓(推土機)幫忙協助，先將路樹先移至一旁的人行道上，多清出了一個車道，讓尖峰時段要到加工區上班的民眾能順利進入。而倒塌的路樹也在上午10點多由工務局人員清除，還給民眾一個安全的路況。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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