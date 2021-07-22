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粗心婦搭小黃掉皮夾　警靠監視器花2小時找回

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市一名粗心的婦人，日前從醫院搭計程車返家後，發現皮夾遺留在車內，所幸警方調閱監視器幫她找回。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市一名粗心的婦人，日前從前金區的醫院搭計程車返家，不料下車後卻發現皮夾遺留在車上，因皮夾內則現金外，還有身分證件與信用卡，她急得像熱鍋上的螞蟻，立刻報警，請求警方能幫忙協尋。警方調閱路口監視器畫面，花了約2多小時，總於找到計程車運將，順利幫婦人找回皮夾。

警方表示，這名66歲粗心的周姓婦人於20日晚間11點多左右，從前金區的大同醫院搭計程車返家，不料下車後發現皮夾遺留在車上，嚇得不知所措，只好趕緊至新興分局自強路派出所報案。警方獲報後詢問周婦皮夾內有多少？她回答，皮夾內只有現金2000元，還說，錢不用重要，重要的是裡面還有證件及信用卡，如果不見了真的很麻煩，拜託警察大人幫忙找回。

▲▼。（圖／記者吳世龍攝）

▲找回皮夾的周姓婦人為了感謝警方，自掏腰包購買飲料請警察享用。（圖／記者吳世龍攝）

由於周婦不記得搭乘的計程車車號，員警只好根據她提供的搭乘時間及下車地點，調閱路口監視器查看，花了約2個多小時，終於聯繫上計程車運將，順利將遺失的皮夾找回，周婦為了感謝警方的高效率，還自掏腰包購買飲料請警察享用。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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