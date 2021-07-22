新北男確診前曾到湖口裝指部訓練　竹縣急匡73人PCR結果曝



▲湖口裝指部昨日傳出有確診者曾前往訓練，縣府今日派員前往消毒。（圖／新竹縣府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣22日無新增確診案例，累計確診109例。此外，昨日晚間傳出有新北通報確診者「曾於湖口裝甲兵訓練指揮部訓練」也遭國防部陸軍證實，縣府在收到通知後同步啟動協助疫調，並針對相關接觸者73人進行匡列、PCR採檢，同時完成周邊環境消毒。

縣府表示，新北市確診者案15516曾在7月14至19日來新竹縣湖口裝甲兵訓練指揮部訓練，7月19日獲新北市通報該案被匡列居家隔離，即由衛生單位安排就醫採檢，20日獲報PCR陽性。竹縣協助新北市疫調，共匡列同部隊接觸者及計程車司機共73人（39人居家隔離、34人自主健康管理），PCR結果全數陰性。環保局已在第一時間，完成裝甲兵學校周邊區域的消毒工作。

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▲縣府共匡列同部隊接觸者及計程車司機共73人（39人居家隔離、34人自主健康管理），PCR結果全數陰性。

縣府表示，中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第2輪今天是最後一天施打，新竹縣累計16至21日6天共預約18066人，施打17804人，合計報到率為98.55％。今(22日)最後一天預約則有640人。

中央「COVID-19公費疫苗預約平台」第3輪預約接種登記，也在今天中午12點截止，新竹縣共有3萬1022位民眾完成預約登記，將從明天（23日）起至29日接種疫苗。縣府提醒完成預約登記的鄉親，接種當天攜帶健保卡，準時前往預約的地點施打疫苗。

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