雙北確診「雙+11」！陳時中：在控制範圍內　1張圖看全台狀況

網搜小組／鄺郁庭報導

指揮中心今（22）日公布國內新增30例本土病例，4人死亡。其中，以台北市、新北市新增最多，皆是11例確診，再來是桃園市7例、新竹市1例。雖然比起昨日，數字明顯增加，不過指揮官陳時中強調，是在控制範圍內。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速掌握確診分布。

今日新增之30例本土病例，其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年7月17日至7月21日。

個案分布以台北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲0722全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月20日累計公布14,255位確診個案中，已有12,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.4%。

▲0722本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計 14,149 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,716人

台北市 4,748 人

基隆市 311 人

桃竹苗

桃園市 748 人

新竹市 40 人

新竹縣 109 人

苗栗縣 548 人

中彰投

台中市 200 人

南投縣 37 人

彰化縣 266 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 48 人

宜花東

宜蘭縣 97 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人