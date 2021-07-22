雙北確診「雙+11」！陳時中：在控制範圍內　1張圖看全台狀況

網搜小組／鄺郁庭報導
指揮中心今（22）日公布國內新增30例本土病例，4人死亡。其中，以台北市、新北市新增最多，皆是11例確診，再來是桃園市7例、新竹市1例。雖然比起昨日，數字明顯增加，不過指揮官陳時中強調，是在控制範圍內。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者迅速掌握確診分布。
今日新增之30例本土病例，其中20例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為15例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今年7月17日至7月21日。
個案分布以台北市及新北市各11例為最多，其次為桃園市7例、新竹市1例；其中24例為已知感染源、5例關聯不明、1例調查中，相關疫情調查持續進行中。
▲0722全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）
今日新增4例死亡個案，為2例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於6月1日至6月27日，確診日介於6月4日至6月29日，死亡日介於7月19日至7月21日。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月20日累計公布14,255位確診個案中，已有12,456人解除隔離，解隔離人數達確診人數87.4%。
▲0722本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）
全台今年已累計 14,149 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。
北北基
新北市 6,716人
台北市 4,748 人
基隆市 311 人
桃竹苗
桃園市 748 人
新竹市 40 人
新竹縣 109 人
苗栗縣 548 人
中彰投
台中市 200 人
南投縣 37 人
彰化縣 266 人
雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人
高屏
高雄市 85 人
屏東縣 48 人
宜花東
宜蘭縣 97 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人
澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人
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