竹市男桃園訪友確診　連6天到「中央路商圈」超商、餐廳

記者陳凱力／新竹報導

依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市今新增1名COVID-19確診個案，案15599、為30多歲男性，與外縣市確診個案案15568、15574有接觸史，主動進線通報衛生局給予協助，PCR採檢陽性確診，已匡列6名接觸者居家隔離，相關竹市足跡如附表，市府已啟動公共場所全面消毒。



▲新竹市新日新增一名確診，一名30多歲男性，因到桃園訪友而遭受感染。（圖／指揮中心提供）



林智堅市長表示，案15599居住在新竹市，曾在7月10日與外縣市個案案15568、15574有接觸史，得知接觸個案確診後，7月20日主動進線通報本市衛生局，PCR採檢陽性確診，已匡列6名接觸者居家隔離，結果全數陰性。

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▲▼新竹市府公布相關足跡史。（圖／新竹市府提供）

案15599租屋處在新竹市，已匡列其租屋處及接觸者共31名自主健康管理，並協助PCR採檢，結果全數陰性。其相關公共場所足跡已啟動消毒作業，可參考附表。

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