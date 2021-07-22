診所收掛號費「遭停配疫苗」　預約民眾怎麼辦？陳時中說話了

▲張博揚小兒科診所，張博揚醫師替民眾施打疫苗。（圖／記者許靖騏攝）

記者賴文萱／台北報導

6月7日起，全台打新冠疫苗都不需收取掛號費，但新北張博揚小兒科診所醫師批評「如果不收代表這陣子的現金收入是零」，決定「逆時中」堅持收取200元掛號費，稍早卻發文指遭衛生局通知停止配發疫苗。針對已預約施打的民眾後續，中央流行疫情指揮中心指揮官表示，現在已調高相關行政費用，也希望大家能參與更熱烈一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

陳時中今日表示，這段期間接種量大，獎勵辦法也確實不合理，宣布將行政費用補助從40元調升至100元，獎勵補貼依照施打等級也有調升。

至於有些診所沒配合被宣布不給予疫苗，已預約的民眾怎麼辦？陳時中則說，地方政府根據現有的辦法，去做地方政府應該做的事情，現在調高相關行政費用也希望大家能參與更熱烈一點。

▲疫苗相關費用。（圖／指揮中心提供）

衛生局說明，依中央指揮中心6月9日公文，施打疫苗合約院所提供民眾免費接種服務不收取掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵，新北市衛生局也立即通知各診所不收掛號費，近日經持續與該診所溝通，無法達成共識，與中央研討後，從7/21起暫停提供疫苗。

▼新北一家診所打疫苗堅收200元掛號費，臉書粉專今公告已「被片面停止配發疫苗」。（圖／翻攝臉書）