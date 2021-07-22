　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

竹市孕婦第二劑專案本周開跑　近3萬第三輪登記明開日打

▲新竹、疫苗、莫德納、準媽媽、孕婦。（圖／新竹市府提供）
▲市府本周六啟動「孕婦第二劑專案」，為竹市首輪（6月22日至24日）接種之孕婦共868人完成第二劑莫德納施打。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

第三輪預約者（即18歲以上民眾）即將於明（23）日開打疫苗，竹市第三輪預約者，截至上午11時，已有2.9萬名民眾完成預約（最新全部預約人數下午將更新），佔全數名額85％，分別將在明（23）日、26日至29日接種AZ疫苗。市府也啟動「孕婦第二劑專案」，將在本周六（24日）為竹市首輪（6月22日至24日）接種之孕婦共868人完成第二劑莫德納施打，比照第一劑施打採主動通知方式，市府最晚將在明日以簡訊、電話通知。

▲新竹、疫苗、莫德納、準媽媽、孕婦。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市首批接種孕婦今已屆滿4周，按指揮中心指示可施打第二劑，昨已先為6月22日施打第一劑的204位孕婦完成第二劑接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林智堅市長表示，因應第三輪將涵蓋多數上班族，市府特別與五大醫院協調開設夜間、周末施打時段，竹市各醫院預約時段已全數額滿，此外，竹科疫苗站、體育館疫苗站也全數時段已預約額滿。位於市區的東區疫苗站、樹林頭疫苗站預約時段也已達8至9成滿。

新竹市府昨日再次啟動「孕婦第二劑專案」，市府自6月22日起主動為孕婦造冊、接種莫德納疫苗，首批接種孕婦今已屆滿4周，按指揮中心指示可施打第二劑，昨已先為6月22日施打第一劑的204位孕婦完成第二劑接種。

市府指出，本周六24日將陸續為第一批孕婦們接種疫苗，共計通知868名已施打第一劑孕婦接完成疫苗接種。6月25日後施打之孕婦，將於期滿28天後陸續安排施打並通知，請民眾放心。

新竹市府提醒，明日恰逢颱風烟花來襲，竹市若遇停班課，竹市各疫苗站也將暫停施打，依據中央流行指揮中心規範，當日預約者將併入第四輪名單，民眾在收到下一期預約簡訊後，再次進入預約平台預約接種的時間。

►Jo Malone英國梨與小蒼蘭＋葡萄柚 兩種香味一次收藏

►北漂司機苦等紓困金1個月　傻問公司入帳沒…3天後竟遭裁員

►9歲童發臭渾身傷遭安置父拒領回　車禍亡生母揭真相嬤悲：不如狗

►新竹媽嫌太吵「塑膠袋套頭」悶死2歲兒　相驗無傷將解剖：3萬交保

►獨／恐怖畫面曝！狂男載女蛇行追逐　紅燈車陣亮45cm開山刀找目標

ET快訊
診所堅收掛號費嗆「賴帳」　陳時中回應了
快訊／今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約
降級前本土暴增30例！　陳時中：5例關聯不明
雙北確診再回雙位數！　今增30例本土「分佈4縣市」
快訊／今一口氣增30例本土！　另增4例死亡
搶先打完2劑高端！　吳鈴山「擔心一件事」曝10多位家人副作用
為何愛莉莎莎29歲能打疫苗！　「被歸第9類」健保卡太精彩
快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」
LIVE／727降級「最新指引」將公開　陳時中說明
老公偷吃閨蜜！　人妻聽「彩券號碼」露餡抓包
烟花進逼！北部風雨漸強　一張圖秒懂各國預測
統神開戰Toyz鬧翻！　LINE私訊曝光：我X祖宗18代

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

正妹脫褲秀「鐵盤遮下體」！網驚見一叢黑傻眼：微解封了

診所免費打疫苗　陳時中坦言不合理「行政費從40元增至100元」

失智據點開放指引出爐！打疫苗未滿14天「要提供3天內陰性證明」

指揮中心宣布：今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約

降級前「本土暴增30例」　陳時中：5例關聯不明

雙北確診再回雙位數！　今增30例本土「分佈4縣市」

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

LIVE／北台降雨「紫爆」！慢烟花最新路徑　氣象局說明

她仿效NanaQ用擦屁布！苦主同事嘆：「發酵屎尿味」瀰漫辦公室

大學指考地理7成考題出現圖表、照片　3大重點一次看

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

正妹脫褲秀「鐵盤遮下體」！網驚見一叢黑傻眼：微解封了

診所免費打疫苗　陳時中坦言不合理「行政費從40元增至100元」

失智據點開放指引出爐！打疫苗未滿14天「要提供3天內陰性證明」

指揮中心宣布：今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約

降級前「本土暴增30例」　陳時中：5例關聯不明

雙北確診再回雙位數！　今增30例本土「分佈4縣市」

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

LIVE／北台降雨「紫爆」！慢烟花最新路徑　氣象局說明

她仿效NanaQ用擦屁布！苦主同事嘆：「發酵屎尿味」瀰漫辦公室

大學指考地理7成考題出現圖表、照片　3大重點一次看

正妹脫褲秀「鐵盤遮下體」！網驚見一叢黑傻眼：微解封了

微解封也救不了！拉拉山「人氣民宿」訂房率、水蜜桃產季時間曝

診所免費打疫苗　陳時中坦言不合理「行政費從40元增至100元」

7月住家電費優惠　1000度以下才有「非夏月價」

疫苗覆蓋率台南是6都最後？　陳怡珍籲爭取疫苗加快施打

失智據點開放指引出爐！打疫苗未滿14天「要提供3天內陰性證明」

台南發放愛心防疫便當　江啟臣：紓困救急、振興消費應雙管齊下

捷運協調會直言「潑婦罵街」挨告沒事　關鍵原因曝

指揮中心宣布：今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約

降級前「本土暴增30例」　陳時中：5例關聯不明

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

726降級不解封！陳時中14:00說明

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

診所「逆時中」拼了　堅持收200元掛號費打疫苗

醫轟：陳時中打算賴帳！　即起停打疫苗

快訊／今一口氣增30例本土！另增4例死亡

即／CITYLINK松山店7／22全面閉門清消

烟花強風會把人吹歪！　4天風雨時程曝

烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性

櫃姐控樓下員工確診未閉館　還要求不得宣揚

烟花Kiss or Touch！　滯留暴風圈觸陸時間曝

更多熱門

相關新聞

網質疑照合約走不該收掛號費　診所曝時間軸

網質疑照合約走不該收掛號費　診所曝時間軸

6月7日起接種新冠疫苗不需自費，就連掛號費也不用收，不過新北板橋張博揚小兒科診所醫師則認為，如果不收的話就代表收入是「零」，所以還是堅持收取。就有網友納悶，合約怎寫就該怎麼走，「不該另外收費！」對此，粉專也回應，合約6月28日就簽約說可以收費，後來突然改規定，「目前沒有任何確定答案。」

快訊／民進黨9立委聯合聲明：衛福部應儘速補助接種診所140元費用

快訊／民進黨9立委聯合聲明：衛福部應儘速補助接種診所140元費用

網銀跨行轉「免手續費」將受降級影響　網友推還有這個！

網銀跨行轉「免手續費」將受降級影響　網友推還有這個！

支持診所收疫苗掛號費！醫憂部分縣市恐「拖延疫苗覆蓋率」

支持診所收疫苗掛號費！醫憂部分縣市恐「拖延疫苗覆蓋率」

6偷渡移工確診闖國境　蘇貞昌要求專案辦理嚴守邊境

6偷渡移工確診闖國境　蘇貞昌要求專案辦理嚴守邊境

關鍵字：

新冠疫情疫情社區感染台灣防疫COVlD-19

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

726降級不解封！陳時中14:00說明

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面