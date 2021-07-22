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支持診所收疫苗掛號費！醫仍有1前提：部分縣市恐「拖延疫苗覆蓋率」

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲中央宣布全民接種新冠疫苗無須支付任何費用，引發基層診所反彈。（圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

全民6/7起接種新冠疫苗無須任何費用，此政策也引發基層診所反彈，新北板橋一間小兒科診所率先逆時中，公告停止施打新冠疫苗，認為診所不能收掛號費，是讓政治凌駕專業，診所沒受到絲毫尊重，還要幫政府買單。醫師林靜儀表示，「支持開放診所接種疫苗可收取掛號費」，不過，仍有但書，考量到某些疫苗接種政策不佳的縣市，疫苗進度恐受影響。

新北板橋張博揚小兒科診所21日晚間公告，診所要停止施打COVID-19疫苗的服務，原因來自基層診所無法收取掛號費，各種支出已難以負荷。醫師指出，中央政府接手疫苗預約後隨口說說，診所就不能收掛號費，「代表這陣子的現金收入是『零』，所有的成本每天都在燃燒，但是增加的人力加班費、電話費更甚以往」。而現在「陳時中打算賴帳」，讓政治凌駕專業，變成診所沒受到絲毫尊重，還要幫政府買單。

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▲▼民進黨國際部主任林靜儀召開「粗暴推女警 強行闖公署，陳宜民等國民黨立委脫序作秀 應立即道歉」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲前立委、醫師林靜儀支持診所接種疫苗收取掛號費。（資料照／記者李毓康攝）

民進黨前立委、醫師林靜儀在臉書發文提及此事，她說自己「支持開放診所接種疫苗可收取掛號費」，但同時要考量一下某些疫苗接種政策不佳的縣市， 民眾的疫苗覆蓋進度可能會雪上加霜。

林靜儀說，即使衛福部提供疫苗接種處置費和接種費，「這些都僅止於心意，稍微彌補一點點醫療收入和成本虧損而已，不可能真的滿足醫療機構的需求」；從疫情以來，基層診所尤其小兒科、耳鼻喉科及牙科等，真的是非常辛苦、慘澹，而健保署又未能如原先說的，以2018年同期給付八成直接給付，這對基層來說真的非常不足。

林靜儀認為，若有自己相熟的診所，能夠提供比較一對一的服務，相信民眾也願意就近付個掛號費，找診所接種；簡單來說，地方政府有盡責安排符合公眾利益且兼顧接種效率的接種措施的情況下，民眾有更多元的選擇。

但林靜儀也擔憂，某些地方政府未有妥善的疫苗接種策略，「民眾光是免費接種都得排得天荒地老、等得氣神擄命」，這時候如果基層診所的疫苗接種服務還需要加上掛號費，很可能更影響這些偏鄉長輩的接種意願，拖延疫苗覆蓋率的時程。

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