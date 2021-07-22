　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

河南暴雨來月經…她困汪洋「長時間泡水」！女性保護指南感動網友

下體,大腿,私密處,陰道,性暗示。（圖／記者李佳蓉攝）

▲微博話題「河南暴雨如果你處在經期」登上微博熱搜，提醒處於月經期的女性，長時間被雨水浸泡後的注意事項。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

河南連日來出現持續性強降水天氣，多市都被打破降水量的歷史紀錄，引發洪災侵襲。21日，微博話題「河南暴雨如果你處在經期」登上熱搜，提醒處於月經期的女性，長時間被雨水浸泡後的注意事項，引發關注。有網友暖心稱，「時代真的在進步，女孩子們要好好愛惜自己。」

周三（21日）凌晨，網友「雩歌_」在微博發文稱，「今天月經期的女孩，如果經歷過長時間的雨水浸泡，不要過於擔心害怕，請在脫離雨水浸泡後有條件的情況下及時清洗外陰防止感染。」

「雩歌_」進一步解釋，「因為陰道正常情況是前後壁貼合，然後還有皮褶，再加上生殖道長度以及宮頸口的阻隔，想要逆行感染上宮腔有點兒困難，但在髒水浸泡之後，清洗外陰是非常有必要的。」

▲▼「河南暴雨如果你處在經期」登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

▲「河南暴雨如果妳處在經期」登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

這一條微博，帶動了話題「河南暴雨如果你處在經期」登上熱搜榜，收穫逾854萬閱讀量，引發廣泛關注。網友淚目表示，「沒什麼可羞恥的，安全第一，平平安安」、「女孩子一定要好好保護自己，希望每個人都平平安安」、「科普這個很暖心，及時清潔，願平安」、「這個對女孩子真的很好的科普，河南人加油」。

此外，「河南共青團」也在微博呼籲處於月經期的女性，經長時間雨水浸泡後，應及時更換衣物、衛生用品，若出現不適症狀應前往就醫。

據《錢江晚報》報導，浙江省人民醫院婦科副主任夏利花提醒，「女性在積水中浸泡時間過久，的確會增加外陰感染的機率，但也不用太慌張，總體來說，積水通過陰部倒灌進體內的概率還是比較小的。如果實在不放心，在脫離危險後，可以到醫院去做一下外陰和陰道消毒。」

夏利花表示，「如果沒有明顯的症狀，可以在家用水清洗外陰，不需要特別的藥物，更不用使用陰道內部清洗，但如果出現白帶異常或者瘙癢，就盡早去醫院檢查。」

ET快訊
快訊／今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約
降級前本土暴增30例！　陳時中：5例關聯不明
雙北確診再回雙位數！　今增30例本土「分佈4縣市」
快訊／今一口氣增30例本土！　另增4例死亡
搶先打完2劑高端！　吳鈴山「擔心一件事」曝10多位家人副作用
為何愛莉莎莎29歲能打疫苗！　「被歸第9類」健保卡太精彩
快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」
LIVE／727降級「最新指引」將公開　陳時中說明
老公偷吃閨蜜！　人妻聽「彩券號碼」露餡抓包
烟花進逼！北部風雨漸強　一張圖秒懂各國預測
統神開戰Toyz鬧翻！　LINE私訊曝光：我X祖宗18代

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

珠海隧道透水事故結束搜救　14名受困工人全部罹難

河南暴雨來月經…她困汪洋「長時間泡水」！女性保護指南感動網友

港蘋前4高層遭拒保收押　被控違反「港區國安法」9／30再審

鴻海鄭州廠員工：洪水滲入廠區「一度淹到大腿」　3廠區停電數小時

蔡英文關切河南災情未放官網　國台辦：感謝「台灣有關方面」慰問

直擊鄭州市區淹水全過程　1小時水深及膝...4小時後車輛漂在水面

鄭州洪災房屋坍塌！3月大女嬰「埋廢墟24hrs」獲救　媽媽生死未明

陸：新冠病毒「實驗室引入」極不可能　武漢P4從未發生病原洩漏

江蘇南京現本土疫情「11＋7」　6區域臨時封閉「只進不出」

目睹村民受困「秒開車救援」！河南男被洪水沖走亡　家屬還原現場

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

珠海隧道透水事故結束搜救　14名受困工人全部罹難

河南暴雨來月經…她困汪洋「長時間泡水」！女性保護指南感動網友

港蘋前4高層遭拒保收押　被控違反「港區國安法」9／30再審

鴻海鄭州廠員工：洪水滲入廠區「一度淹到大腿」　3廠區停電數小時

蔡英文關切河南災情未放官網　國台辦：感謝「台灣有關方面」慰問

直擊鄭州市區淹水全過程　1小時水深及膝...4小時後車輛漂在水面

鄭州洪災房屋坍塌！3月大女嬰「埋廢墟24hrs」獲救　媽媽生死未明

陸：新冠病毒「實驗室引入」極不可能　武漢P4從未發生病原洩漏

江蘇南京現本土疫情「11＋7」　6區域臨時封閉「只進不出」

目睹村民受困「秒開車救援」！河南男被洪水沖走亡　家屬還原現場

7月住家電費優惠　1000度以下才有「非夏月價」

疫苗覆蓋率台南是6都最後？　陳怡珍籲爭取疫苗加快施打

失智據點開放指引出爐！打疫苗未滿14天「要提供3天內陰性證明」

台南發放愛心防疫便當　江啟臣：紓困救急、振興消費應雙管齊下

捷運協調會直言「潑婦罵街」挨告沒事　關鍵原因曝

指揮中心宣布：今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約

降級前「本土暴增30例」　陳時中：5例關聯不明

國民黨籲提供緊急租屋補貼　營建署：目前已多元補助16萬戶家庭

緩降級現契機　台酒趁暑期推限量「Hello Kitty綜合堅果禮盒」

辣模若綺剷7公斤體脂降7%　露面視訊「突消失」友CUE楊昇達

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

大陸熱門新聞

困車廂4小時「水淹過頂」　生還者親述逃脫經過

珠海隧道事故　現場再發現10死者

回應總統府　國台辦：感謝「台灣有關方面」慰問

愛妻搭上鄭州淹水地鐵失蹤！夫苦尋一天等來遺體

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

河南暴雨　氣象局長被大水沖走

河南3天暴力降雨617毫米　等於317個西湖倒進鄭州

快訊／河北出現「龍捲風」狂襲！至少2人死亡

河南新鄉市也全城泡水裡！汽車漂路上民眾求救

鄭州地鐵淹水倖存者：剩頭露出水面　有人昏迷沉下去

河南洪災25死7失聯　近125萬人受災

直擊鄭州市區淹水全過程 1小時水深及膝...4小時後車輛漂在水面

鄭州暴雨康師傅倉庫崩塌　民眾瘋撿30萬瓶飲料

河南暴雨氣象局長被沖走！本尊現身還原親身經歷

更多熱門

相關新聞

鴻海鄭州廠員工：洪水滲入廠區「淹到大腿」

鴻海鄭州廠員工：洪水滲入廠區「淹到大腿」

河南鄭州發生嚴重洪災，市場關注全球最大iPhone生產基地，鴻海（富士康）的鄭州廠會否受到影響。根據《華爾街日報》中文版22日的報導，富士康鄭州廠的員工表示，工廠遭遇了臨時停電，部分工人休假，洪水也滲入了某些廠區，但破壞似乎「十分有限」。

直擊鄭州市區淹水全過程 1小時水深及膝...4小時後車輛漂在水面

直擊鄭州市區淹水全過程 1小時水深及膝...4小時後車輛漂在水面

回應總統府　國台辦：感謝「台灣有關方面」慰問

回應總統府　國台辦：感謝「台灣有關方面」慰問

大馬肥料王 靠農業賺綠金寫傳奇

大馬肥料王 靠農業賺綠金寫傳奇

3個月大女嬰埋廢墟24hrs獲救　媽媽生死未明

3個月大女嬰埋廢墟24hrs獲救　媽媽生死未明

關鍵字：

河南鄭州洪災暴雨溺水經期女性

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

726降級不解封！陳時中14:00說明

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面