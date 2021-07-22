河南暴雨來月經…她困汪洋「長時間泡水」！女性保護指南感動網友

▲微博話題「河南暴雨如果你處在經期」登上微博熱搜，提醒處於月經期的女性，長時間被雨水浸泡後的注意事項。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者鄭思楠／綜合報導

河南連日來出現持續性強降水天氣，多市都被打破降水量的歷史紀錄，引發洪災侵襲。21日，微博話題「河南暴雨如果你處在經期」登上熱搜，提醒處於月經期的女性，長時間被雨水浸泡後的注意事項，引發關注。有網友暖心稱，「時代真的在進步，女孩子們要好好愛惜自己。」

周三（21日）凌晨，網友「雩歌_」在微博發文稱，「今天月經期的女孩，如果經歷過長時間的雨水浸泡，不要過於擔心害怕，請在脫離雨水浸泡後有條件的情況下及時清洗外陰防止感染。」

「雩歌_」進一步解釋，「因為陰道正常情況是前後壁貼合，然後還有皮褶，再加上生殖道長度以及宮頸口的阻隔，想要逆行感染上宮腔有點兒困難，但在髒水浸泡之後，清洗外陰是非常有必要的。」

▲「河南暴雨如果妳處在經期」登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

這一條微博，帶動了話題「河南暴雨如果你處在經期」登上熱搜榜，收穫逾854萬閱讀量，引發廣泛關注。網友淚目表示，「沒什麼可羞恥的，安全第一，平平安安」、「女孩子一定要好好保護自己，希望每個人都平平安安」、「科普這個很暖心，及時清潔，願平安」、「這個對女孩子真的很好的科普，河南人加油」。

此外，「河南共青團」也在微博呼籲處於月經期的女性，經長時間雨水浸泡後，應及時更換衣物、衛生用品，若出現不適症狀應前往就醫。

據《錢江晚報》報導，浙江省人民醫院婦科副主任夏利花提醒，「女性在積水中浸泡時間過久，的確會增加外陰感染的機率，但也不用太慌張，總體來說，積水通過陰部倒灌進體內的概率還是比較小的。如果實在不放心，在脫離危險後，可以到醫院去做一下外陰和陰道消毒。」

夏利花表示，「如果沒有明顯的症狀，可以在家用水清洗外陰，不需要特別的藥物，更不用使用陰道內部清洗，但如果出現白帶異常或者瘙癢，就盡早去醫院檢查。」