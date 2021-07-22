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鄭州洪災房屋坍塌！3月大女嬰「埋廢墟24hrs」獲救　媽媽生死未明

記者鄭思楠／綜合報導

河南目前多地仍在普降大暴雨，部分城市受災嚴重。據《河南電視台》小莉幫忙報導，7月21日，藍天救援隊從鄭州滎陽一坍塌房屋廢墟中，救出一名約3個月大嬰兒。聽到孩子被救出時的啼哭，網友們紛紛淚崩表示，「一聲啼哭，淚滿眼。」

此前，據《紅星新聞》報導，河南多地連降暴雨，引發險情。7月21日中午，有網友在微博求助稱，鄭州市滎陽市崔廟鎮王宗店村與外界失聯，道路被大水沖斷。有一對母女被困，從20日14時失聯至今。

21日20時，趕赴現場救援的滎陽市藍天救援隊處表示，目前嬰兒已被救出送往鄭州的醫院，沒有生命危險，母親仍下落不明，「這個村子有兩、三戶人家被埋，我們十幾名救援隊隊員和應急局、鄉政府工作人員都在現場救援。」據悉，獲救村民已被轉移至安全地帶。

▲▼三個月大嬰兒被埋廢墟一天一夜獲救。（圖／翻攝自影片）

▲三個月大嬰兒被埋廢墟一天一夜獲救。（圖／翻攝自影片）

「水是一下子漲起來的，」獲救嬰兒王姓家屬透露，崔廟鎮接連兩天都在下雨，20日14時左右，水突然漲起來，加之附近山體垮塌，根本來不及撤離，「弟媳和侄女瞬間就被壓在下面了。」

王男稱，20日下午，村裡有一四、五歲小女孩也被壓住，但救出來時已經沒有了呼吸，「我是今天（21日）中午趕到現場的，聽到廢墟裡傳來哭聲，便叫救援隊員前來施救，但是弟媳目前還沒找到。」

目前，孩子已經送往醫院救治，而孩子母親仍在廢墟，情況不容樂觀。

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