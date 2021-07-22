直擊鄭州市區淹水全過程　1小時水深及膝...4小時後車輛漂在水面

記者魏有德／綜合報導

河南鄭州自20日起受暴雨侵襲，市區幾乎全泡在水裡，多地災情嚴重，受災人口持續上升超4萬人。有民眾自暴雨發生時，自高處紀錄市區水位上漲全過程。大雨開始落下時，車輛仍持續在路上移動，40分鐘後，部分地區已經出現積水，車輛勉強涉水而過；經過1小時，有民眾在路上行走，此時水深已及膝；4小時後，積水已覆蓋地下道，與路面齊平。

▲鄭州20日強降雨開始時，路面標線清晰可見。（圖／翻攝微博中國新聞週刊）

從民眾釋出的影片可以發現，市區車輛在大雨開始時，仍可在路上通行，地面上標線依舊清晰可見，僅部分區域開始出現積水現象。經過40分鐘後，黃色的積水已經將地上標線完全蓋住，綠色的公車還可順利移動，小客車移動時需跟隨前車，水位淹至半個車輪高。

▲鄭州暴雨持續5小時後，地下道水位與路面齊平。（圖／翻攝微博中國新聞週刊）

隨著暴雨持續1小時，綠色的大型公車車輪已完全泡在水裡，部分車輛無法動彈、泡在水中，民眾從旁涉水而過時，水深已經及膝。直至4小時後，十字路口旁的地下道已完全「滅頂」，水面基本與路面持平，部分車輛甚至還停留在地下道口未積水處排隊等待。

據了解，鄭州市今（22）日部分地區強降雨情況已經稍緩，積水也在慢慢退去，不過，仍有較低窪地區受災情況嚴重、積水未退，救災人員仍持續出動橡皮艇等工具，搜索救援受困民眾。