慧眼看天下／綠金突起？ 大缺糧時代最夯就是他



新聞節目中心／綜合報導

「危機就是轉機」，1997年的亞洲金融風暴，曾經擊潰大馬肥料王彭士豪的家族事業，讓父親一手創建的木材廠面臨解散的危機，但是卻沒有打擊到彭士豪創業的雄心，當年剛在台灣盡完國民應盡的當兵義務後，彭士豪帶著勇氣前進馬來西亞，準備跟父親並肩一起打拼，卻意外碰上金融風暴，那時的彭士豪靠著勇氣跟冷靜的思考，很快的在電子創業跟農業創業兩條截然不同的選擇中，決定走上陌生的創業旅途，對農業一竅不通的彭士豪當年到底看到了什麼，讓他毅然決然走上一條完全不熟悉的創業道路，並且還靠著這個決定為自己贏得大馬肥料王的美名？透過《慧眼看天下》主持人黃寶慧的訪問，觀眾將看到一個從不同角度思考的創業家，如何在漫長的創業道路裡，從不遲疑自己的選擇，努力堅持最後為自己賺進滿滿綠金的創業傳奇。

搶救事業大作戰 從「圍堵馬來西亞首相」計畫開始？

對一個初到異地拼搏的台灣囝仔來說，金融風暴是一個很好的危機點，它讓彭士豪有時間冷靜的看清楚自己所處的環境，到底還有哪些創業機會在想像不到的地方等待被開發，彭士豪觀察到馬來西亞對農業的仰賴，以及它得天獨厚的農業實力，也思考了，即使在不景氣的當下，人們還是必須吃東西，所以農業雖然是古老的行業，但卻也是一門永遠不倒的行業，於是在冷靜的思考後，及一個契機尋上門，彭士豪終於決定從微生物肥料出發，開啟他堅定的創業人生。

彭士豪在接受主持人黃寶慧的訪問時，雖然總是語帶輕快的談論創業的點滴，但是從他的回憶裡可以知道，一個農業的門外漢並不是只靠著傻勁一步一腳印的推銷自己的理念有多好，別人就能接受、認同，在創業的路上，他還必須為自己創造機會，一個可以被看見的機會，於是他開始「圍堵馬來西亞首相」計畫。

這是一項大膽又有創意的計畫，當年彭士豪不知是從哪裡借來的膽子，居然有這樣的奇想，而幸運女神也站在彭士豪這邊，讓一個看似莽撞的晉見，變成了一段傳奇佳話。彭士豪回憶起這段過往，他告訴主持人，「這是一個絕對必須做的事」，因為油棕的行業佔當時馬來西亞GDP的7%，可是當時的政府並不重視農業，為了馬來西亞的農業發展，也為了幫助自己的事業，他一定要告訴當時的執政者重視農業是刻不容緩的事，於是憑著勇氣、智慧與口才，彭士豪的「圍堵馬來西亞首相」計畫大成功，不僅協助解決了當時困擾油棕種植業者已久的油棕靈芝病，也為自己的事業打下成功的基石。

微生物應用是時代的主流

回首創業來時路，彭士豪總是眼睛裡閃爍著光芒，他告訴主持人微生物是一門好生意，應用在不同領域裡可以發展出不同的產品，所以為了開發微生物，加大在各類市場上的應用，他的公司裡有一個專門的研發部門，目前擁有400多種獨家益菌株，這些不只能添加進農藥，為農作物達到抗病、增肥、增量的效果，還能結合馬來西亞的農業廢料創造更多賺錢的商品。

而協助開啟彭士豪微生物應用大門的，許多人想都想不到竟然是台灣的工研院，當初彭士豪為了解決農業問題，不只自己一頭栽進農業的學術領域，邊做邊學邊找答案，還跟台灣的工研院合作，把工研院在2013年獲得全球百大科技研發獎（RD100）的「木質纖維素解聚產醣」技術帶到馬來西亞，這個創舉不但解決馬來西亞大批油棕廢料的處理問題，甚至還提高了油棕的經濟價值，讓油棕除了製作棕櫚油之外，還能靠著廢料變身的循環經濟概念，再多增加生產出富有經濟價值的木糖和葡萄糖。現在彭士豪不只攜手工研院，連台灣的葡萄王生技也是合作夥伴，他瞄準東協保健食品市場，要寫下創業歷程裡另一個新的里程碑。

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