鴻海鄭州廠員工：洪水滲入廠區「一度淹到大腿」　3廠區停電數小時

記者蔡紹堅／綜合報導

河南鄭州發生嚴重洪災，市場關注全球最大iPhone生產基地，鴻海（富士康）的鄭州廠會否受到影響。根據《華爾街日報》中文版22日的報導，富士康鄭州廠的員工表示，工廠遭遇了臨時停電，部分工人休假，洪水也滲入了某些廠區，但破壞似乎「十分有限」。

▲暴雨在鄭州造成嚴重災情。（圖／路透社，下同。）



報導引述一名鄭州廠員工的說法指出，富士康在鄭州的3個廠區20日晚間都經歷了數小時的停電，洪水淹進了園區，最嚴重的時候，水深及大腿，另由於水位迅速上升，工人們移動了生產設備及庫存，以防被淋濕。

員工提到，富士康21日允許大多數員工休假或在家工作，部分裝配線仍在運行，而返回工廠的確切時間則還要視情況而定。截至21日下午，員工們還未收到任何指示。

報導提到，富士康在鄭州經營著3家工廠，僱傭數十萬名工人，生產佔全球總量半數以上的iPhone。

對於洪災，富士康回應，公司已實施了防洪應急預案，洪水對生產設施沒有造成直接影響，員工也是安全的。

此外，鴻海22日上午也於證交所發出公告，指針對鄭州水情，集團已於第一時間啟動應對機制，以保護同仁為首要原則，持續做好員工照護以及安全生產，「目前鄭州園區內人員安全無虞，集團將視水情變化調整運營。」