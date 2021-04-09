這小偷「很衛生」偷機車自備安全帽　頭份警「看對眼」街頭攔截

▲潘姓男子自備安全帽偷車，以為神不知鬼不覺，在停紅燈時遭眼尖員警識破逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名從台東潛逃到苗栗頭份工作的潘姓竊盜通緝犯（27歲），日前回台東掃墓後，6日凌晨搭火車返回竹南火車站，因身上沒錢遂以徒步方式欲返回頭份租屋處，行經頭份中正路時又趁機竊取1輛機車；隔日中午在路邊停紅燈時，遭眼尖巡邏員警發現攔查逮捕並移送法辦。

頭份警方表示，6日上午9時許接獲民眾報案，稱自己的機車在頭份市中正路住家前被竊，請求警方協助，員警受理後立刻調閱附近監視器，發現該車尚有在轄內活動情形，研判竊賊偷來代步使用，故通報線上巡邏警網全面在轄內找尋該車。警員張冠偉、黃宇陞7日中午12時20分在頭份市中正、興隆路口發現該車行蹤，立即上前攔查，當場查獲潘姓通緝犯，隨後帶回派出所偵辦。

▲潘男騎著偷來的機車在停紅燈時，遭到眼尖警發現逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調查後發現，家住台東的潘嫌因竊盜案3月26日遭台東地檢署通緝在案，才會潛逃到苗栗，平日以打工維生，因身上沒有錢才會心生歹念，趁四下無人之際，竊取機車代步使用；潘嫌為掩人耳目，還特意戴上自備的安全帽，原本以為神不知鬼不覺，未料7日中午騎乘該車外出時，遭眼尖巡邏員警發現攔查逮捕。潘嫌也向警方坦承竊盜犯行，全案將依竊盜罪嫌移送偵辦。

頭份警分局分局長何孟宗呼籲民眾，鑰匙未拔或未上鎖之汽、機車易為竊賊下手目標，民眾應做好防竊措施，以免遭竊賊覬覦，另無人在家時，門窗務必上鎖。左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

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