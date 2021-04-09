　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

這小偷「很衛生」偷機車自備安全帽　頭份警「看對眼」街頭攔截

▲潘姓男子自備安全帽偷車，以為神不知鬼不覺，在停紅燈時遭眼尖員警識破逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲潘姓男子自備安全帽偷車，以為神不知鬼不覺，在停紅燈時遭眼尖員警識破逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1名從台東潛逃到苗栗頭份工作的潘姓竊盜通緝犯（27歲），日前回台東掃墓後，6日凌晨搭火車返回竹南火車站，因身上沒錢遂以徒步方式欲返回頭份租屋處，行經頭份中正路時又趁機竊取1輛機車；隔日中午在路邊停紅燈時，遭眼尖巡邏員警發現攔查逮捕並移送法辦。

頭份警方表示，6日上午9時許接獲民眾報案，稱自己的機車在頭份市中正路住家前被竊，請求警方協助，員警受理後立刻調閱附近監視器，發現該車尚有在轄內活動情形，研判竊賊偷來代步使用，故通報線上巡邏警網全面在轄內找尋該車。警員張冠偉、黃宇陞7日中午12時20分在頭份市中正、興隆路口發現該車行蹤，立即上前攔查，當場查獲潘姓通緝犯，隨後帶回派出所偵辦。

▲潘男在停紅燈時，遭到眼尖警發現逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲潘男騎著偷來的機車在停紅燈時，遭到眼尖警發現逮捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調查後發現，家住台東的潘嫌因竊盜案3月26日遭台東地檢署通緝在案，才會潛逃到苗栗，平日以打工維生，因身上沒有錢才會心生歹念，趁四下無人之際，竊取機車代步使用；潘嫌為掩人耳目，還特意戴上自備的安全帽，原本以為神不知鬼不覺，未料7日中午騎乘該車外出時，遭眼尖巡邏員警發現攔查逮捕。潘嫌也向警方坦承竊盜犯行，全案將依竊盜罪嫌移送偵辦。

頭份警分局分局長何孟宗呼籲民眾，鑰匙未拔或未上鎖之汽、機車易為竊賊下手目標，民眾應做好防竊措施，以免遭竊賊覬覦，另無人在家時，門窗務必上鎖。左右鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可趁，如發現可疑人、事、物，請立即與警方連絡，共同打擊不法，以有效淨化社會治安。

Her今天推出sisley全能乳液125ml，原價7200元，特價4380元。

►運將違停遭開單　PO文譙警「祝你執勤被車撞」...報應來了！

ET快訊
專列多停一站！袁淳修師傅「送他最後一程」憶：他很聰明又盡責
快訊／31歲女騎士「遭假車禍設局」殺害身亡！嫌犯落網
快訊／女遇假車禍遭擄走　失蹤1日陳屍民宅
陽岱鋼「下放三軍」　日媒曝他悲慘現狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻想分手小王抓狂！　嗆「讓妳死+裸照貼臉書」下場慘

快訊／31歲女騎士「遭假車禍設局」殺害身亡！55歲嫌犯落網

疑遭潑強酸強鹼！彰化2個月大小米克斯全身70%灼傷命危

快訊／屏東女「遭假車禍設局」擄走殺害！陳屍民宅　昨晚才剛失蹤

這小偷「很衛生」偷機車自備安全帽　頭份警「看對眼」街頭攔截

快訊／高雄水泥預拌車刷爆整排隔音牆　高架道轉彎大水箱凌空墜

彰化廠房垃圾滿爆　深山租地大挪移：萬噸廢棄物曝光！4共犯2關押

快訊／李義祥第一通電話打給他！施工主任熊德育遭約談

新竹市場惡霸！佔攤轉租還恐嚇「勒索20萬」　警建請羈押

歌手林凡遭騷擾6年！恐怖女粉絲要求「進一步關係」下場曝

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

職業病！退休警犬聽到「關鍵字」　牠秒變臭臉：主人，你被逮捕了

峮峮開出2條件「胸任你摸」XD　「爆汗原味衣」曬乾又穿一次：想要烘乾機！

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

花枝卵爆棚！堆疊像白水晶　翻開養殖場「產房」大豐收

小刀標槍失敗要藍隊「一人一句嗆爆自己」　錢薇娟：早知道選小范！采子「屠龍刀變菜刀」

人妻想分手小王抓狂！　嗆「讓妳死+裸照貼臉書」下場慘

快訊／31歲女騎士「遭假車禍設局」殺害身亡！55歲嫌犯落網

疑遭潑強酸強鹼！彰化2個月大小米克斯全身70%灼傷命危

快訊／屏東女「遭假車禍設局」擄走殺害！陳屍民宅　昨晚才剛失蹤

這小偷「很衛生」偷機車自備安全帽　頭份警「看對眼」街頭攔截

快訊／高雄水泥預拌車刷爆整排隔音牆　高架道轉彎大水箱凌空墜

彰化廠房垃圾滿爆　深山租地大挪移：萬噸廢棄物曝光！4共犯2關押

快訊／李義祥第一通電話打給他！施工主任熊德育遭約談

新竹市場惡霸！佔攤轉租還恐嚇「勒索20萬」　警建請羈押

歌手林凡遭騷擾6年！恐怖女粉絲要求「進一步關係」下場曝

銅板價爽吃！台中在地人激推「炸粿」　必點超酥蚵嗲包滿滿蚵仔

裕隆集團捐款500萬元　助太魯閣救難警消添購設備

人妻想分手小王抓狂！　嗆「讓妳死+裸照貼臉書」下場慘

《蜘蛛人3》熟悉的譯名回來了！　中文副標拍板「無家日」

喵一聲秒遭「逮捕」！　警察叔叔捧起路中央小橘貓結局暖翻

悠遊卡遺失！遭盜刷829元　同事勸「不要報警」…網抖出黑暗內幕

NASA直擊神祕「火星蜘蛛」！科學家成功複製迷你版　揭多年謎團

少年籃賽／新北集美拚16強　去年首升甲組只為圓孩子一個夢

來台看電影被大尺度嚇到　大馬女星破關卡挑戰女女吻

呆萌龍貓「天生穿灰帽T」拍時尚照　貓皇也來偷吸！

社會熱門新聞

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

快訊／台南客運衝進地下道！駕駛座「上方全毀」變形

統聯客運塞進「小東地下道」車頭削掉　上方竟是台鐵軌道

76行者數十名修復師手遭割刺　遺體玻璃深扎須清除

來不及交還！家屬安慰1句讓修復師哭了

全裸女屍「舌頭外吐」藏床板...26男女滾床嚇傻

女騎士閃躲「違停Uber」…遭砂石車輾爆頭！

即／施工主任熊德育遭約談

「莒光號南迴出軌」奇案！　曝光驚悚殺妻內幕

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

即／屏東女遭擄走殺害　陳屍萬丹民宅

吸金10億後神隱　主嫌前女友與直播主到案

獨／有10秒預警...司機來不及煞？檢調重點曝光　台鐵打臉

更多熱門

相關新聞

南投機車考照前上駕訓課可獲贈安全帽

南投機車考照前上駕訓課可獲贈安全帽

考機車駕照並不須上駕訓課，交通部為增加民眾參與機車駕訓的意願，推出限額駕訓班學費部分補助；南投縣政府更與南投監理站合作，加碼提供100頂免費安全帽做為宣導贈品，鼓勵年輕機車族群參加培養正確駕駛習慣、養成防禦駕駛和責任駕駛的觀念。

好友借車一年不還　他怪招奪回愛車

好友借車一年不還　他怪招奪回愛車

安全帽「比馬桶還髒100倍」？　內行曝下面最髒

安全帽「比馬桶還髒100倍」？　內行曝下面最髒

阿姨見路邊腳踏車起歹念掉包

阿姨見路邊腳踏車起歹念掉包

安全帽大頭擋電視！網萌暈求正面

安全帽大頭擋電視！網萌暈求正面

關鍵字：

頭份分局偷車安全帽

讀者迴響

熱門新聞

58歲阿嬤甜嫁26歲小鮮肉！26年後悲慘現狀曝

林依晨罕見反擊「我不卑微，他也不渣」

找姓林的！翰林茶館連3天珍奶買1送1

高雄新Outlet「skmpark」明年開

網挖高鐵「天使乘務員」IG！　火辣身材曝光

辭修高中沒收違禁品曝！驚見「時代感手機」網罵翻

台新妹慶功宴「只遮重點」！鄉民全瘋了：很敢穿

謝欣穎「超閃情侶照」認愛王柏傑

迪麗熱巴新戲「連轉圈也用替身」挨罵！劇組花絮打臉

賣掉5張台積電！305萬「All in力積電」網一面倒支持

長賜號不准走！埃及：船東賠錢才放行

北台濕冷大雨　專家解析「解旱四月颱」最新狀況

高雄男爽中1億　老婆不信：快睡，別做夢了

看電影女友被隔壁大眼男把走！釣出本尊打臉

洗菜膝蓋韌帶斷裂！痛到發抖「像被揍爛」

更多

最夯影音

更多
太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念

太魯閣出軌頭七！司機別黃絲帶 全線120輛列車9：28長鳴悼念
中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

中壢白鳥麗次？遇車禍狂秀財力　對鏡頭嗆：老子有的是錢跟你講

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

頭七致哀！全線120輛列車「9時28分」鳴長笛、司機別黃絲帶

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾「一句話」網友聽完開戰：會火大

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

三寶伯狂吼「怒比中指」惡意逼車　重機騎士高EQ應對態度網讚爆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面