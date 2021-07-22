180公分男飛簷走壁躲圍捕！屋頂跳躍婆媽驚　指揮警察：在那裡

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮1名鄭姓毒品通緝犯，20日下午騎車在後龍街上時，被警方發現並遭圍捕，鄭嫌一路加速逃跑，最後棄車逃到民宅頂樓，被人發現後又跳到隔壁棟，猶如空中飛人般；當地婆婆媽媽都看傻了眼也幫忙指揮，最後還是被警方在民宅內逮捕，因鄭嫌體型健壯，警方還出動數人才將他抬上警車帶回。

▲鄭嫌被警方發現後，竟像空中飛人般，直接跳到隔壁屋頂，企圖躲避圍捕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方表示，20日下午接獲線報後，隨即出動警力前往圍捕鄭嫌，就在後龍鎮自立街路口發現鄭嫌，鄭嫌立刻加速鑽到巷弄逃逸，警匪追逐了好幾條巷弄後，鄭嫌棄車逃竄到1戶民宅的頂樓，被警發現後竟直接從屋頂跳到隔壁民宅，躲藏在2樓住家內，經警方逐間搜索後，還是被優勢警力當場逮捕並壓制在地。

▲鄭嫌被逮後極力掙扎，還有警察因此扭傷手臂，最後還是將他塞進警車帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

附近民眾表示，當時看到鄭嫌在頂樓飛簷走壁的，大家都看得目瞪口呆，也趕緊指揮位置讓員警確認方向，還好最後有將他抓到，讓這裡的居民不用再提心吊膽。

警方表示，鄭嫌被逮後相當不配合，不僅滿口穢言也極力掙扎，因為他身高1米8加上身材壯碩，讓制伏他的警察吃足了苦頭，過程中還有人拿噴辣椒水噴嫌犯，導致警方也都嗆的眼淚鼻涕直流，也有員警因為嫌犯掙扎而受傷，最後還是將他塞進警車帶回偵辦。

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