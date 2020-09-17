南警偵破安非他命製毒工廠　頒贈高級變速自行車激勵士氣

▲台南市警局副局長李政曉，公開頒發高級變速腳踏車予偵破製造安非他命工廠案及極溯源查獲毒品案有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局副局長李政曉，17日下午3時30分，在局務會議之中，公開頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件重大貢獻人員，包括破獲製造安非他命工廠案及極溯源查獲毒品案有功員警。

市警局指出，第一分局偵查隊副隊長潘志偉，2020年初，接獲線報指出嘉義縣市有不法分子從事安非他命毒品製造，經長期布線追查，於7、8月分兩次搜索查獲嫌犯製造運輸第二級毒品安非他命，查扣製毒工具一批、安非他命成品半成品8.3公斤，由一分局偵查隊副隊長潘志偉代表領獎。





刑警大隊毒品查緝中心溯源專案組，於2020年5月查獲販毒案，向上溯源追查毒品上游，聲請搜索票於9月8日在台南市北區，查緝陳姓嫌犯到案，並起獲安非他命3包（總重236.6公克）、電子磅秤、壓模器等違禁物、犯罪所得新台幣6萬,000元，由刑事警察大隊毒品中心警員歐芙吟代表受獎。

詹永茂局長表示，為獎勵市警局人咱積極主動向上溯源，鍥而不捨偵破槍械改造工廠，維護社會治安及提升台南市治安滿意度；對於員警偵破重大社會矚目案件，除頒發破案茶外，另頒贈由熱心企業家提供高級變速自行車，以資鼓勵，爲員警同仁爭取最大福利，並期許員警勇於任事，積極爲民服務，創造市民安全無虞、優質和善安全生活環境，全力守護繁榮大台南。

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