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苗議長送「清燉羊肉爐」當消夜　提振頭份基層員警士氣　　

▲2021年「加強重要節日安全維護工作」3日展開，將持續至17日深夜，為期15天的專案期間縣長徐耀昌配合防疫首度視訊督導勤務。（圖／記者黃孟珍攝）

▲2021年「加強重要節日安全維護工作」3日展開，將持續至17日深夜，為期15天的專案期間縣長徐耀昌配合防疫首度視訊督導勤務。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

2021年「加強重要節日安全維護工作」3日晚間展開，將持續至17日深夜24時，為期15天的專案期間，苗栗縣警察局將結合上萬人次的民力，投入維護治安、整頓交通及為民服務的相關勤務。苗議長鍾東錦特別致贈加菜金，首日就讓頭份分局基層員警「暖呼呼」、羊肉爐當消夜，讓基層員警暖胃也暖心。

專案勤務3日晚間10時起跑，為因應嚴峻的疫情，縣長徐耀昌利用勤前教育時段，由警察局長周煥興、副局長邱麗宜、梁仁輝、督察長劉文雄及分局長何孟宗等人陪同下，在頭份警分局首度以視訊方式，向5個分局的官警和協勤民力致意。徐耀昌慰勉官警去年積極協助縣內各項防疫作為，期盼繼續維持縣內零確診的防疫成果。

▲為期15天的專案期間，苗栗縣警察局將結合上萬人次的民力，投入維護治安、整頓交通及為民服務的相關勤務。（圖／記者黃孟珍攝）

▲為期15天的專案期間，苗栗縣警察局將結合上萬人次的民力，投入維護治安、整頓交通及為民服務的相關勤務。（圖／記者黃孟珍攝）

警察局長周煥興表示，防疫是國家當前最重要議題，更是全體縣民關心的大事，警察局將在保障執勤同仁安全的前提下，於各娛樂場所出入口及周邊加強盤查，檢視有無居家檢疫違法外出者或毒品可疑人士，並針對春節期間金流頻繁，加強巡守金融機構及ATM提款熱點，期讓縣民遠離疫情、毒害及治安事件。

另外，苗栗縣議長鍾東錦也特別體恤基層員警的辛勞，首日就致贈加菜金，讓頭份分局轄區內的派出所員警有暖呼呼的清燉羊肉爐當消夜；業者徐聖喆表示，為了員警的這頓消夜，特別提早開工就為了熬煮湯頭給這些勞苦功高的員警，也希望大家在深夜執勤完後，有碗熱呼呼的羊肉爐暖暖胃。

▲▼業者也特別從下午熬煮近百人份的湯頭，讓基層員警暖胃也暖心。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼業者也特別從下午熬煮近百人份的湯頭，讓基層員警暖胃也暖心。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼業者也特別從下午熬煮近百人份的湯頭，讓基層員警暖胃也暖心。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼業者也特別從下午熬煮近百人份的湯頭，讓基層員警暖胃也暖心。（圖／記者黃孟珍攝）

鍾東錦也強調，這次「加強重要節日安全維護工作」為期15日，縣長特別關心員警春節期間休假編排情形，勤務規畫、用膳及保暖等問題；也指示各分局長務必照顧好每員警，讓他們吃飽穿暖才執勤，才能以萬全的戰力守護鄉親平安歡度春節，讓官警感到「揪甘心」。

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