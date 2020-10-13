桃園「彩虹菸」工廠被抄！起獲3千6百支毒菸　販毒集團4人收押

▲桃園地檢署指揮新竹縣新湖警分局兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子等人在中壢、楊梅與龍潭等多處據點共組製毒工廠製作俗稱「彩虹菸」在市面上販售牟取暴利，新竹縣新湖警分局掌握情資後報請桃檢指揮偵辦，本月7日兵分6路查獲李男等9名男女到案，並起獲共3654支彩虹菸、7百萬元現金、保時捷、寶馬轎車以及大批製毒原料等證物，檢方偵訊後將李男等4人聲押獲准，其餘5人則交保候傳。

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批製毒工具與原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，新竹縣新湖分局日前掌握情資，查出43歲的李姓男子在桃園市中壢、楊梅與龍潭地區設置製毒工廠，檢警蒐證數月後，上週7日報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲李男、37歲的何姓男子、58歲的鄭姓男子、41歲的呂姓男子，25歲的謝姓男子等5名男子，與53歲的李姓女子、33歲的馮姓女子、51歲的陳姓女子與39歲的吳姓女子等4名女子共9人共組彩虹菸製集團。

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批品毒原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，李男的製毒集團以中壢區龍川四街、華美一路、華美三路、龍潭區梅龍路與楊梅區梅獅路5處為據點，由主嫌李男出資購買製毒原料「亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮」，交給何男在中壢區龍川四街據點，再以香草粉、香料、酒精與菸絲混合而成，由鄭男帶往華美三路工廠交由陳女捲成彩虹菸成品，每包成品放入有蜜蜂圖案的包裝後裝箱上市，平均每包18枝、每箱40包，由鄭男負責運往華美一路據點交由集團成員販售圖利。

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批彩虹菸成品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警於本月7日持搜索票兵分6路搜索拘提涉案9人到案，查扣香草香料、香草粉、酒精、PH劑、竹篩、塑膠攪拌筒、菸絲、空菸管、乾燥機、除濕機等原料與工具一批，另外還起出3654支彩虹菸、保時捷3輛、寶馬轎車1輛做為代步工具，以及700萬元贓款。

檢方偵訊時，李男等9人均否認犯行，檢方以李男、何男、陳女與鄭男等人疑重大向桃園地院聲押獲准，其餘5人則認無羈押必要，諭令以2萬至8萬元不等交保候傳。

桃檢指出，彩虹菸屬於第三級毒品，吸食後恐造成痙攣、躁動、幻覺、食慾降低、體溫升高、盜汗、心跳加速與記憶力障礙等副作用，且極易成癮及依賴性，嚴重健康甚鉅，籲請勿輕易嘗試，若得知有人吸食，請提出檢舉以共同打擊毒品犯罪。

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