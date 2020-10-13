　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園「彩虹菸」工廠被抄！起獲3千6百支毒菸　販毒集團4人收押

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園地檢署指揮新竹縣新湖警分局兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮新竹縣新湖警分局兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子等人在中壢、楊梅與龍潭等多處據點共組製毒工廠製作俗稱「彩虹菸」在市面上販售牟取暴利，新竹縣新湖警分局掌握情資後報請桃檢指揮偵辦，本月7日兵分6路查獲李男等9名男女到案，並起獲共3654支彩虹菸、7百萬元現金、保時捷、寶馬轎車以及大批製毒原料等證物，檢方偵訊後將李男等4人聲押獲准，其餘5人則交保候傳。

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批製毒工具與原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批製毒工具與原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，新竹縣新湖分局日前掌握情資，查出43歲的李姓男子在桃園市中壢、楊梅與龍潭地區設置製毒工廠，檢警蒐證數月後，上週7日報請桃園地檢署指揮偵辦，查獲李男、37歲的何姓男子、58歲的鄭姓男子、41歲的呂姓男子，25歲的謝姓男子等5名男子，與53歲的李姓女子、33歲的馮姓女子、51歲的陳姓女子與39歲的吳姓女子等4名女子共9人共組彩虹菸製集團。

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批品毒原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批品毒原料等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警查出，李男的製毒集團以中壢區龍川四街、華美一路、華美三路、龍潭區梅龍路與楊梅區梅獅路5處為據點，由主嫌李男出資購買製毒原料「亞甲基雙氧苯基乙基胺己酮」，交給何男在中壢區龍川四街據點，再以香草粉、香料、酒精與菸絲混合而成，由鄭男帶往華美三路工廠交由陳女捲成彩虹菸成品，每包成品放入有蜜蜂圖案的包裝後裝箱上市，平均每包18枝、每箱40包，由鄭男負責運往華美一路據點交由集團成員販售圖利。

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批彩虹菸成品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲檢警日前兵分6路在桃園市楊梅、中壢等地查獲彩虹菸製毒工廠，起出大批彩虹菸成品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警於本月7日持搜索票兵分6路搜索拘提涉案9人到案，查扣香草香料、香草粉、酒精、PH劑、竹篩、塑膠攪拌筒、菸絲、空菸管、乾燥機、除濕機等原料與工具一批，另外還起出3654支彩虹菸、保時捷3輛、寶馬轎車1輛做為代步工具，以及700萬元贓款。

檢方偵訊時，李男等9人均否認犯行，檢方以李男、何男、陳女與鄭男等人疑重大向桃園地院聲押獲准，其餘5人則認無羈押必要，諭令以2萬至8萬元不等交保候傳。

桃檢指出，彩虹菸屬於第三級毒品，吸食後恐造成痙攣、躁動、幻覺、食慾降低、體溫升高、盜汗、心跳加速與記憶力障礙等副作用，且極易成癮及依賴性，嚴重健康甚鉅，籲請勿輕易嘗試，若得知有人吸食，請提出檢舉以共同打擊毒品犯罪。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／敬酒糾紛持刀刺死人！桃園男行兇後按摩店被逮　法院竟無保請回

►影／桃園罷王總部二階段連署達標！3萬8888份連署書　今送市選委會

►影／桃園縱火狂魔到處燒！多家幼兒園被恐嚇保護費　升級「放炸彈」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
發表會倒數！iPhone 12預測總整理　售價、顏色一次看
快訊／碩士學位遭註銷！李眉蓁368字狠嗆中山大學校長
快訊／總裁牛肉麵宣布熄燈！最後營業日曝光
快訊／康軒吹哨者風波　董事長李萬吉發500字聲明道歉了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

熟女逛賣場挑4件性感內褲...下秒塞包包　被逮辯「現金不夠」

桃園「彩虹菸」工廠被抄！起獲3千6百支毒菸　販毒集團4人收押

獨／監視器驚現恐怖影像！陌生男嘴叼尖刀闖入家中　閒逛16分鐘

南鐵東移反拆抗爭9年落幕！陳致曉90歲雙親揮別老家泣不成聲

老媽逛IKEA偷刀叉湯匙　女兒看監視器「驚人一幕」嚇哭了

休旅車闖紅燈險撞機車！正義哥追上去...駕駛竟嗆「去舉發啊」

台中孕婦半夜破羊水了...老公求警開道　6分鐘到醫院順產

馬英九發表「首戰即終戰」引議論…律師提告恐嚇、侮辱敗訴

特戰兵夥網友搶小黃！「勒頸要錢」反被刺　躲草叢半小時狼狽落網

全球知名安永集團驚爆內鬼！資深經理帶槍跳槽　檢調3路搜索約談

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

熟女逛賣場挑4件性感內褲...下秒塞包包　被逮辯「現金不夠」

桃園「彩虹菸」工廠被抄！起獲3千6百支毒菸　販毒集團4人收押

獨／監視器驚現恐怖影像！陌生男嘴叼尖刀闖入家中　閒逛16分鐘

南鐵東移反拆抗爭9年落幕！陳致曉90歲雙親揮別老家泣不成聲

老媽逛IKEA偷刀叉湯匙　女兒看監視器「驚人一幕」嚇哭了

休旅車闖紅燈險撞機車！正義哥追上去...駕駛竟嗆「去舉發啊」

台中孕婦半夜破羊水了...老公求警開道　6分鐘到醫院順產

馬英九發表「首戰即終戰」引議論…律師提告恐嚇、侮辱敗訴

特戰兵夥網友搶小黃！「勒頸要錢」反被刺　躲草叢半小時狼狽落網

全球知名安永集團驚爆內鬼！資深經理帶槍跳槽　檢調3路搜索約談

黃偉哲感謝南鐵拆遷戶的犧牲　台南市政府也要記取教訓

中職／工會建議調降羅力條款年限　周思齊：5到8年

回家抬頭一看...4隻貓咪「死亡凝視」　你已經成為狙擊目標！

Selina曝光應徵助理條件！　強硬要求「一定要陪睡」：不能拒絕

康軒老董終於道歉了！　全教總160字聲明「發動抵制記者會」取消

國民黨改黨名？田方倫：現階段「國民」兩字應擺最前面

「基隆捷運」串聯北北基路網圖出爐　林佳龍曝基隆車站未來命運

藝人瑞莎創辦瑞星韻律體操協會　盼群眾集資助選手登國際舞台

陳柏渝被當小三要提告！　林利老婆大翻轉道歉：我誤會了

南高蛋白區PK賽！台南雙引擎飆速　專家：房價明年超越高雄

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

雙載機車撞公車　男騎士倒地不治

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

騎士在手機架上滑手機是否違法...交警給答案

快訊／瑞芳聯結車追撞！騎士夾2大車間慘死

重機叭3秒爆撞！26秒片起底士官長

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

騎士起底士官長違規！真相大逆轉

評李佳芬「愛錢愛權」　名嘴挨告

即／屏東禮納里部落抗議！他揹十字架自焚秒變火球

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

更多熱門

相關新聞

南警偵破安非他命製毒工廠

南警偵破安非他命製毒工廠

台南市警局長詹永茂，17日下午3時30分，在局務會議之中，公開頒發高級變速腳踏車予偵破重大社會矚目案件重大貢獻人員，包括破獲製造安非他命工廠案及極溯源查獲毒品案有功員警。

路邊臭臭的...屏東警破喵喵工廠扣毒品反應爐

路邊臭臭的...屏東警破喵喵工廠扣毒品反應爐

彩虹菸入校園　桃園毒品查緝中心揭牌

彩虹菸入校園　桃園毒品查緝中心揭牌

烏克蘭正妹「壞一次8千」　他揪團開應召站！

烏克蘭正妹「壞一次8千」　他揪團開應召站！

男子利用蝦皮賣場販毒

男子利用蝦皮賣場販毒

關鍵字：

檢警彩虹菸製毒工廠

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面