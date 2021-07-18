冒險出國打疫苗！50多歲女「赴美打2劑BNT」　回台反確診

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣疫苗到貨量不足，不少人都飛去國外打疫苗，但中央流行疫情指揮中心強調，出國打疫苗是冒著染疫風險。今也透露，台灣有幾例境外移入都在國外打過疫苗，但返台仍確診，更有人是感染Delta病毒，今天的境外移入案15512就是去美國打兩劑BNT，返台採檢仍確診。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，以關島來說，目前還沒有到關島打疫苗返台後確診的民眾，不過陸續有出國打疫苗仍染疫的個案，前天提到的Delta定序有兩例都是在國外打莫德納至少一劑，最後仍感染Delta，前天公布境外移入的美籍人士，也是1、2月打過兩劑BNT仍確診，這個案例因為Ct值比較高，無法定序是哪種病毒。

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另外，羅一鈞也提到，今天境外移入個案15512，其實也是去美國打了兩劑BNT疫苗，時間點分別在6月中旬跟7月中旬，打第二劑後就搭機回國，不過入境後，經檢疫確診是新冠病患。

案15512為本國籍50多歲女性，7月16日自美國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時無症狀，在機場採檢後至防疫旅館檢疫，同日出現流鼻水、喉嚨痛、喉嚨癢及頭暈症狀，7月17日由衛生單位安排至集中檢疫所隔離，並於今日確診；已匡列接觸者19人，其中10人為同班機前後兩排旅客，列居家隔離，餘9人為同班機機組員，列自主健康管理。

羅一鈞強調，目前出國打疫苗大家會覺得能搶先獲得足夠保護力，但如果沒有特別注意個人防護，不幸在境外染疫，反而得不償失。