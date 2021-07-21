狡兔5窟！毒販租民宅搞「分裝工廠」　原料+槍彈藏倉庫

記者邱中岳／台北報導

北市刑大在日前接獲線報，1名男子疑似持有毒品以及槍枝，事後在男子住家旁的倉庫查獲槍枝以及4百多發子彈，另外還有毒咖啡包分裝袋，警方認為男子涉嫌販毒，後續又持續追查，發現嫌犯竟然狡兔5窟，將不同毒品包材、原料分別租屋藏匿。

警方調查，25歲的林姓男子日前遭警方鎖定，警方前往板橋住處搜索未果，但跟監發現林男常出入附近的1處民宅，前往搜索發現制式手槍1支、制式子彈475發，另外還有毒品分裝袋等證物，先行依槍砲等罪嫌將男子送辦。

▲林姓毒販被警方查獲槍枝，發現有毒品包材，警方循線破獲毒品分裝工廠。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方研判，林男倉庫查獲分裝包，應該會有毒品分裝工廠，又再跟監林男，發現林在新莊、板橋一帶流竄，最後順利搗破位於新莊的「分裝工廠」，另外逮捕24歲陳姓、21歲楊姓2名小弟，訊後再依毒品罪嫌送辦。

警方指出，林姓男子平時販毒維生，且相當狡猾，除了將槍枝、子彈藏另外放置倉庫，除了住家以及分裝工廠外，又承租3處倉庫將各式工具、包裝以及毒品原料分開藏放，企圖規避警方追緝。

▲警方發現林嫌夥同2小弟從事毒咖啡包分裝工廠，進而查獲456包毒咖啡包以及各類毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方在5處藏匿地點共計查獲安非他命、K他命、一粒眠藥錠以及毒品即溶包共456包、卡西酮粉末共224包及相關製造器具，北市警局長楊源明表示，將持續追查各類毒品來源，避免民眾遭受毒品迫害。

▲林姓男子狡兔5窟，將毒品原料以及槍枝、子彈分批藏放。（圖／記者邱中岳翻攝）

北市刑大強調，全球新冠肺炎疫情肆虐，但仍積極查緝毒品，從2021年1月至今，北市警局共計查獲單次運輸5百包毒咖啡包的案件共有9件，光起獲數量就高達2萬2千多包；另外還有4起包裝工廠，起獲毒咖啡包1千多包，原料達超過2公斤。

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