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7-11開賣日韓泰零食！限定牛奶冰淇淋超邪惡　全家聯名雪糕第2件6折

▲7-11異國零食冰品。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣多款日本、泰國和韓國熱銷零食。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

不用出國也能吃到！7-11獨家引進日本、韓國和泰國7-11熱銷零食、冰品，其中夏天一定要吃日本限定牛奶冰淇淋，每一口都是超濃牛奶香氣，即日起至7/27還可搭配「國際精品博覽會」活動，購買指定品項可享買2送1。全家則是推出限量聯名雪糕，即日起正式開吃，8/10前還享指定冰品任選第2件6折優惠。

7-11這次全新導入「日本7PREMIUM GOLD牛奶冰淇淋」，搭配北海道牛奶與生奶油製作，每一口都充滿濃郁的牛奶香氣，於北部地區限定門市販售，另外還有獨家款「韓國7-SELECT西瓜風味餅乾」，口感香脆還散發清爽的西瓜香氣，非常適合在炎熱的夏天享用。

▲7-11異國零食冰品。（圖／7-11提供）

▲牛奶冰淇淋超濃郁。

▲7-11異國零食冰品。（圖／7-11提供）

▲蘋果夾心檸檬送進嘴裡是滿滿果香味。

愛吃鹹食的則不能錯過「泰國FISHO魚絲條」，共有起司比薩、辣味海鮮2款口味。不僅如此，7-11還同步打造「日韓進口大賞專區」，可以買到各種進口糖果零食，其中吃貨絕對不能錯過酸甜清爽的「韓國蘋果檸檬夾心軟糖」，倉鼠形狀的軟糖超療癒，咬下是滿滿果香味。

全家也推出一系列最新冰品，絕對要搶吃手搖飲系列冰棒，首推東區手搖飲品牌SOMA的「原味茶歐蕾雪糕」，大口咬下有著濃郁奶香、淡淡茶香，還搭配白玉珍珠增添口感，絕對要嚐鮮，全台限量5萬支；另一款是COMEBUY的「百香搖果樂雪糕」，酸甜百香果做成冰棒後，加進經典黑糖珍珠、椰果配料，層次豐富又清涼消暑，同樣只有5萬支。

▲SOMA推原味茶歐蕾雪糕吃得到白玉珍珠。（圖／全家提供，下同）

同步還有摩摩喳喳雪糕、哈零食留心奶皇雪糕，2款限量販售，以及Magnum經典巧克力雪糕、Magnum紅寶石巧克力雪糕等共4款新冰，把握機會來搶吃一波， 即日起至8/10止還可享指定冰品任選第2件6折優惠。

▲夏季必喝百香搖果樂手搖杯變身清涼雪糕。

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