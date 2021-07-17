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今明限定！7-11滿150元打8.8折　全家+1元加購3國感謝口罩

▲▼7-11優惠活動。（圖／7-11提供）

▲今明兩天至全台7-11，使用5大支付工具結帳（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通），消費滿150元可再打88折。（圖／7-11提供）

記者彭懷玉／台北報導

疫情期間，降低接觸風險的服務平台正夯，7-11表示，今明（7/17、7/18），只要至7-11使用5大支付工具結帳（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通），消費滿150元可再打88折（部份商品95折）；全家則有3國國旗感恩口罩，即起至7/31前買指定商品滿199元，可用1元換購1片。

7-11即日起於foodomo APP推出外送、自取雙重專屬優惠，像是CITY PRIMA精品美式選外送享第2杯半價、選自取享買1送1，統一、光泉、Oatly 3大知名品牌指定家庭號鮮乳、豆漿品項外送最低8折，哈根達斯品脫系列指定口味自取第2件5折。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11全店自7/19至21止，針對指定咖啡、飲品祭出「第3件0元」限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡。（圖／7-11提供）

另外，7-11全店自7/19至21止，針對指定咖啡、飲品祭出「第3件0元」限時優惠，包括西西里風檸檬氣泡咖啡、大杯冰燕麥拿鐵、Cheers EX強氣泡水等，還有Sweetory葡萄QQ巧克力球、韓國熊津米漿冰等指定商品買1送1優惠，單筆結帳每滿150元還可折抵1張全民振興25元優惠券。

▲▼全家推「感恩的心」醫療口罩。（圖／業者提供）

▲全家推「感恩的心」醫療口罩。（圖／業者提供）

而為了感謝日本、美國、立陶宛先後送暖捐贈台灣疫苗，另2大超商特意推出限定款「感恩口罩」，像是全家就把3國國旗製成愛心形狀印在口罩上，搭配各國的「謝謝」來表達感謝，即起至7/31前買指定商品滿199元，可用1元換購1片。而萊爾富則是一次就有3款選擇，包括阿中部長戴過的「戰貓口罩」以及台日款、立陶宛款，即日起陸續開賣，數量有限、售完為止。

▲▼萊爾富口罩。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富口罩。（圖／萊爾富提供）
 

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