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吃得到草莓粒、珍珠！7-11獨賣COLD STONE新品　全家聯名雪糕第2件6折

▲▼COLD STONE酷樂杯。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家開賣3款COLD STONE酷樂杯。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

天氣這麼熱絕對要吃冰！7-11獨家開賣「COLD STONE酷樂杯」，除了能品嚐冰淇淋的冰涼濃郁口感之外，還能吃到草莓粒、黑糖珍珠，現在還可以搭配第2件5折優惠。全家則是推出最新限量聯名雪糕，即日起正式開吃，8/10前還享指定冰品任選第2件6折優惠。

7-11獨家在門市販售單杯「COLD STONE酷樂杯」，一次推出3種口味，主打豐富配料多層次口感，包含添加新鮮草莓粒的「草莓雙重奏酷樂杯」、大人系風味「巧克力脆脆酷樂杯」以及加入黑糖珍珠的「鐵觀音珍珠酷樂杯」，即日起至7/27購買可搭配酷聖石品牌月活動，指定品項單件9折、任選第2件5折優惠。

▲▼COLD STONE酷樂杯。（圖／7-11提供）

▲吃得到草莓粒、黑糖珍珠。

▲▼7-11最新COLD STONE酷樂杯、清水茶香綠豆沙牛奶冰棒。（圖／7-11提供）

▲綠豆沙牛奶冰棒超濃郁。

7-11也攜手人氣手搖飲料品牌「清水茶香」，將經典的綠豆沙牛奶變身冰棒，送進嘴裡馬上就能品嚐到濃郁的綠豆沙牛奶香氣，即日起至7/27加入國際冰品節第2件6折優惠。另外，7-11還有「飲料戳戳樂」活動，集結添好運楊枝甘露、清水茶香綠豆沙牛奶等商品，購買指定任2件就有機會抽中結帳0元、49折等超殺折扣。

全家也推出一系列最新冰品，絕對要搶吃手搖飲系列冰棒，首推東區手搖飲品牌SOMA的「原味茶歐蕾雪糕」，大口咬下有著濃郁奶香、淡淡茶香，還搭配白玉珍珠增添口感，絕對要嚐鮮，全台限量5萬支；另一款是COMEBUY的「百香搖果樂雪糕」，酸甜百香果做成冰棒後，加進經典黑糖珍珠、椰果配料，層次豐富又清涼消暑，同樣只有5萬支。

▲SOMA推原味茶歐蕾雪糕吃得到白玉珍珠。（圖／全家提供，下同）

同步還有摩摩喳喳雪糕、哈零食留心奶皇雪糕，2款限量販售，以及Magnum經典巧克力雪糕、Magnum紅寶石巧克力雪糕等共4款新冰，把握機會來搶吃一波， 即日起至8/10止還可享指定冰品任選第2件6折優惠。

▲夏季必喝百香搖果樂手搖杯變身清涼雪糕。

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