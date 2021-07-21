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收定了！布丁狗、雙子星口罩療癒登場　加碼LINE FRIENDS郵戳款萌炸

▲▼最新LINE FRIENDS、三麗鷗口罩。（圖／業者提供）

▲最新LINE FRIENDS、三麗鷗口罩來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

鐵粉絕對要收！超可愛的肖像口罩又來了，這次輪到布丁狗、雙子星及LINE FRIENDS雙雙出擊，一共推出3款療癒口罩，有熊大、兔兔和莎莉化身成各式各樣的印章款式，還有幫布丁狗慶生的口罩，上頭可是印了滿滿禮物、蛋糕、愛心，可愛到不行，預計7月28日於指定通路開賣。

台歐企業又找來LINE FRIENDS、三麗鷗一同打造3款肖像醫療口罩了，首推為了慶祝布丁狗25歲生日的周年限定款，口罩特地選用粉紅底色，搭配滿滿各式各樣的慶生元素圖案，像是有禮物、蛋糕、愛心等，還有療癒的主角布丁狗，可愛爆表，還有雙子星口罩，光是粉紫色漸層的口罩就讓人少女心大噴，搭配著KIKI、LALA可愛模樣，再以星星、月亮、雲朵等圖案點綴，夢幻到不行。

▲▼最新LINE FRIENDS、三麗鷗口罩。（圖／業者提供）

▲熊大、兔兔和莎莉化身成各式各樣的印章印在口罩上十分可愛。

最後是LINE FRIENDS瘋旅遊口罩款，將熊大、兔兔和莎莉化身成各式各樣的印章，變成出國時護照上頭的海關出入境印章，或明信片上的各國郵戳，有趣的設計可愛又療癒，以上3款口罩預計7月28日於指定通路販售，包括7-11、康是美、屈臣氏、杏一、日藥本舖、momo、PChome等都買得到，數量有限、售完為止。

▲▼全家推「感恩的心」醫療口罩。（圖／業者提供）

▲全家推「感恩的心」醫療口罩。

另，日前為感謝日本、美國、立陶宛先後送暖捐贈台灣疫苗，全家也推出「感恩的心」醫療口罩，將3國國旗變身成愛心模樣後印在口罩上，一旁則搭配著用各國語表達「謝謝」之意的文字，十分可愛又有創意，預計7月14日至31日限定登場，且不提供單獨販售，期間須於各門市購買指定商品單筆滿額就可用1元加購1個，限量15萬個，售完為止。

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