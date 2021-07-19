　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

半熟起司塔五六日外送「買3送1」！city’super引進2大日本甜點名店

▲▼city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」、大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」（圖／業者提供）

▲city’super復興店引進大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

跟上微解封商機，city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」、大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」，都曾在台灣創下排隊人潮；而如今因應三級警戒，也首度搭配UberEats外送，前者全品項9折優惠，即日起至7/31也有起司塔祭，逢週五、六、日「買3送1」、買6入小塔可折抵30元等優惠。

業者統計5月三級警戒至今，日本零食、糖果以及飲料銷售激增，看準此消費趨勢，city’super首度引進兩家日本超人氣甜點店快閃復興店，企圖在超市內打造「日本甜點專區」，期能推升外帶餐飲業績1-2成。

● 椿Tsubaki Salon

▲▼city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」、大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」（圖／業者提供）

▲「椿Tsubaki Salon」city’super復興店限定販售「外帶厚鬆餅水果三明治 紅豆奶油」。（圖／業者提供）

來自北海道札幌的「椿 Tsubaki Salon」於2008年創立，以柔軟、綿密細緻的「大人系厚鬆餅」打響名號，city’super復興店限定販售「外帶厚鬆餅水果三明治 紅豆奶油」4入每盒原價460元，7/30前優惠414元。

▲▼city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」、大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」（圖／業者提供）

▲4吋咖啡厚鬆餅蛋糕。（圖／業者提供）

除了外帶厚鬆餅三明治餐盒，也跟UberEats外送合作，同時看好即將到來的父親節，快閃店祭出新口味「椿Tsubaki Salon」 4吋咖啡厚鬆餅蛋糕580元，7/30前優惠522元。業者表示，購買後30分鐘能品嚐如冰淇淋般的口感，退冰1-2小時即能享受舒芙蕾般入口即化的綿密，一個蛋糕雙重享受。 

▲▼city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」、大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」（圖／業者提供）

▲「椿Tsubaki Salon」4吋巧克力厚鬆餅蛋糕580元，7月30日前9折優惠。（圖／業者提供）

● PABLO半熟起司塔

而適逢芒果產季，PABLO起司塔結合經典港式國民甜品概念，推出「楊枝甘露起司塔」，以芒果及起司、椰奶為基底，內餡舖滿酸香生津的金柚肉、口感飽滿的西米露，烘烤至半熟，最後鋪上滿滿的多汁芒果肉，切開後絲滑香濃的餡料滿溢而出，不出國也能一解港式甜點口腹之慾，目前「PABLO楊枝甘露起司塔」6吋，原價588元，特價520元。

而搭配UberEats外送，即日起至7/31也推出起司塔祭，逢週五、六、日「買3送1」、買6入小塔可折抵30元等優惠。

▲▼city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」、大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」（圖／業者提供）

▲半熟起司塔PABLO推出「迷你花生卡士達起司塔」售價88元。.（圖／業者提供）

● 全家限量推出超萌貓咪起司蛋糕「NEKO NEKO CHEESECAKE」

另外在日本掀起打卡潮的起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，如今也能在全家便利商店「全+1行動購」買到！「經典貓貓起司蛋糕」選用進口澳洲乳酪製成，每一口都能吃到起司奶香，口感鬆軟，且搭配小巧貓咪臉蛋可愛爆表，讓人捨不得吃。

▲▼超商買得到NEKO NEKO CHEESECAKE 貓貓起司蛋糕。（上圖／記者蕭筠攝；下圖／業者提供）

除了可以購買單盒外，也提供3盒共12入經典組合，還加送貓貓保冷袋，且搭配6款不同品種的喵星人包裝盒，有蘇格蘭折耳貓、暹羅貓、喜馬拉雅貓、日本三色貓、波斯貓、俄羅斯藍貓等造型，限量開賣。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／今增15例本土確診　1人死亡
烟花龜速！一圖看各國預測　專家：情況相當複雜
LIVE／726「提早宣布降級」有望？　陳時中最新說明
美軍C-130運輸機悄抵桃機！　裝卸貨停約一小時
高雄氣爆夫妻成焦屍　高大成一看：這是他殺！
快訊／午後雷雨彈大爆發　11縣市大雨特報齊發
快訊／World Gym有會員確診！　這間分店停業3天
第2劑副作用為何更嚴重？　專家揭1原因：很正常
開放2、3類打第2劑莫德納　她怒批：要民眾等第1劑卻讓官員先

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

半熟起司塔五六日外送「買3送1」！city’super引進2大日本甜點名店

Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭

【廣編】麥卡倫與賓利汽車攜手踏上非凡旅程　邁向卓越的未來

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

日本白貓佛系面對電動逗貓棒　淡定被掃臉...呆滯神情超厭世

帥氣小鮮肉教你彈力帶練肌肉❤ 超洗腦口訣靦腆問「想要這個？」

桃園男後車廂藏滿「告白氣球」　欲販毒完示愛...意外遭警開箱！

直擊台中「逢甲夜市」微解封情況　首周末湧大量人潮！現場畫面曝光

最萌的負擔！揪毛孩「微運動挑戰」　吉娃娃vs.哈士奇深蹲：天堂地獄

半熟起司塔五六日外送「買3送1」！city’super引進2大日本甜點名店

Fred出招「涼敷美食」考驗料理選手　熟悉的桂冠沙拉醬意外超百搭

【廣編】麥卡倫與賓利汽車攜手踏上非凡旅程　邁向卓越的未來

上半年營運淡季不淡　台達電董座海英俊：缺料趨緩、需求暢旺

快訊／今增15例本土確診！　1人死亡

水缸出現新品種魚貓「潛進水裡」折手手　千人笑噴：看起來很兇！

淺間大基稱讚日文進步多　王柏融：總不能一直肢體語言　

《延禧》走紅4年拍7部古裝劇　許凱「把宮殿當家」自嘲：我像個古人

「存滿再看？」首購族看房時機分兩派　專家揭最佳決策點

黃偉哲耀登美國哥倫布市新足球主場大螢幕　獻上台南最熱情加油聲

自肥？員林市代會「其他議事運作費」追加到200萬惹議

安田尚憲難忘小籠包、珍奶　陳冠宇離開羅德很寂寞

慢速烟花「路徑又北偏」一圖看各國預測　專家曝：情況相當複雜

洗澡到一半...男演員「全裸握鳥」闖浴室！她崩潰狂抖：別過來

消費熱門新聞

今明限定！7-11滿150元打8.8折

超搶手給皂機睽違一年再度引進

半熟起司塔外送快閃「買3送1」

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

買1送1吃到爽！速食店7月優惠懶人包

好市多內湖店「停業1天變3天」！

麥卡倫賓利汽車攜手踏上非凡旅程

Fred出招！涼敷美食考驗料理選手

限時3天！54元爽喝檸檬氣泡咖啡

居家防疫期間料理魂大爆發！

過敏兒媽媽選出「最有感心聲是它」

超商預約打疫苗「5步驟」輕鬆搞定

網瘋傳「焦糖奶茶配方」網友實驗：讚

百香搖果樂、原味茶歐蕾變身雪糕了

更多熱門

相關新聞

今明限定！7-11滿150元打8.8折

今明限定！7-11滿150元打8.8折

疫情期間，降低接觸風險的服務平台正夯，7-11表示，今明（7/17、7/18），只要至7-11使用5大支付工具結帳（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通），消費滿150元可再打88折（部份商品95折）；全家則有3國國旗感恩口罩，即起至7/31前買指定商品滿199元，可用1元換購1片。

限時3天！54元爽喝檸檬氣泡咖啡

限時3天！54元爽喝檸檬氣泡咖啡

超商就能買到超可愛貓貓起司蛋糕！

超商就能買到超可愛貓貓起司蛋糕！

泰式厚奶變雪糕還加了珍珠！

泰式厚奶變雪糕還加了珍珠！

百香搖果樂、原味茶歐蕾變身雪糕了

百香搖果樂、原味茶歐蕾變身雪糕了

關鍵字：

city’super全家

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言　點名「台灣」有1點要注意

網紅「2千字罪狀文」決戰吳亦凡　性癖好曝光

不想努力了！鯊魚被捕拒放生狂吃自助餐

外送員被逼下跪道歉還遭停權　平台回應

即／10天開過6次房　台中家教男爽玩雙北9大地區

5生肖、4星座有望中威力彩！最旺方位、時辰一次看

即／高雄男打莫德納後猝死　解剖結果出爐

義享天地深夜宣布：7／19閉店1天

吳亦凡GG！官媒「怒切割」品牌也急解約

他打莫德納第2劑劇痛：副作用太扯

蕾菈把「酸民惡評」寫身上！霸氣反過來轟爆

親眼見親戚遭剝皮　柴柴嚇爛緊酸

快訊／吳亦凡首發聲「我已忍無可忍！」

吳淡如北海道置產「一覺醒來卻被拆了」

10天連結6次　台中家教男恐怖足跡黑數曝

更多

最夯影音

更多
女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天

女外送員送餐遭嗆「花錢是大爺」　被逼下跪道歉！吞負評停權14天
假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

假車禍真碰瓷！趁轎車開門衝出　騎士手敲車門...下秒在前方自摔

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

三級警戒悶壞了！他花40萬買馬 每天爽騎90分鐘放風解悶超拉風

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

「吳先生，這次，是決戰」　都美竹槓吳亦凡「吳籤」：24小時退出娛樂圈

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

2歲女童見爸開車返家興奮迎接！疑闖視線死角...慘遭父輾過身亡

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面