半熟起司塔五六日外送「買3送1」！city’super引進2大日本甜點名店

▲city’super復興店引進大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

跟上微解封商機，city’super復興店獨家引進北海道舒芙蕾厚鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」、大阪人氣半熟起司塔品牌「PABLO」，都曾在台灣創下排隊人潮；而如今因應三級警戒，也首度搭配UberEats外送，前者全品項9折優惠，即日起至7/31也有起司塔祭，逢週五、六、日「買3送1」、買6入小塔可折抵30元等優惠。

業者統計5月三級警戒至今，日本零食、糖果以及飲料銷售激增，看準此消費趨勢，city’super首度引進兩家日本超人氣甜點店快閃復興店，企圖在超市內打造「日本甜點專區」，期能推升外帶餐飲業績1-2成。

● 椿Tsubaki Salon

▲「椿Tsubaki Salon」city’super復興店限定販售「外帶厚鬆餅水果三明治 紅豆奶油」。（圖／業者提供）



來自北海道札幌的「椿 Tsubaki Salon」於2008年創立，以柔軟、綿密細緻的「大人系厚鬆餅」打響名號，city’super復興店限定販售「外帶厚鬆餅水果三明治 紅豆奶油」4入每盒原價460元，7/30前優惠414元。

▲4吋咖啡厚鬆餅蛋糕。（圖／業者提供）

除了外帶厚鬆餅三明治餐盒，也跟UberEats外送合作，同時看好即將到來的父親節，快閃店祭出新口味「椿Tsubaki Salon」 4吋咖啡厚鬆餅蛋糕580元，7/30前優惠522元。業者表示，購買後30分鐘能品嚐如冰淇淋般的口感，退冰1-2小時即能享受舒芙蕾般入口即化的綿密，一個蛋糕雙重享受。

▲「椿Tsubaki Salon」4吋巧克力厚鬆餅蛋糕580元，7月30日前9折優惠。（圖／業者提供）



● PABLO半熟起司塔

而適逢芒果產季，PABLO起司塔結合經典港式國民甜品概念，推出「楊枝甘露起司塔」，以芒果及起司、椰奶為基底，內餡舖滿酸香生津的金柚肉、口感飽滿的西米露，烘烤至半熟，最後鋪上滿滿的多汁芒果肉，切開後絲滑香濃的餡料滿溢而出，不出國也能一解港式甜點口腹之慾，目前「PABLO楊枝甘露起司塔」6吋，原價588元，特價520元。

而搭配UberEats外送，即日起至7/31也推出起司塔祭，逢週五、六、日「買3送1」、買6入小塔可折抵30元等優惠。

▲半熟起司塔PABLO推出「迷你花生卡士達起司塔」售價88元。.（圖／業者提供）

● 全家限量推出超萌貓咪起司蛋糕「NEKO NEKO CHEESECAKE」

另外在日本掀起打卡潮的起司蛋糕專賣「NEKO NEKO CHEESECAKE」，如今也能在全家便利商店「全+1行動購」買到！「經典貓貓起司蛋糕」選用進口澳洲乳酪製成，每一口都能吃到起司奶香，口感鬆軟，且搭配小巧貓咪臉蛋可愛爆表，讓人捨不得吃。

▲▼超商買得到NEKO NEKO CHEESECAKE 貓貓起司蛋糕。（上圖／記者蕭筠攝；下圖／業者提供）

除了可以購買單盒外，也提供3盒共12入經典組合，還加送貓貓保冷袋，且搭配6款不同品種的喵星人包裝盒，有蘇格蘭折耳貓、暹羅貓、喜馬拉雅貓、日本三色貓、波斯貓、俄羅斯藍貓等造型，限量開賣。

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