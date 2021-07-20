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快訊／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」　騎士冒險涉水

記者許宥孺／高雄報導

氣象局20日晚間持續對台中以南9縣市發布豪雨特報。高雄市晚間7點多再降下一波大雷雨，各地區陸續傳出積淹水災情，路上駕駛、騎士放緩速度通行，目前沒有傳出傷亡。

▲▼高雄旗津淹水。（圖／翻攝自旗津區【咱是旗津人】）

▲高雄旗津天聖宮附近積水一片。（圖／翻攝自旗津區「咱是旗津人」）

高雄氣象站20日晚間8點46分發布災害性天氣即時訊息，指出大社、楠梓、仁武、鳥松、鳳山、三民、苓雅時雨量逼近50毫米；岡山、橋頭、鹽埕、前金和新興等地區時雨量也快衝破60毫米；另美濃區24小時內累積雨量達140毫米。

水利署自晚間8點58分起，對新興區、前金區、苓雅區、鹽埕區更新為淹水一級警戒。

▲▼高雄旗津淹水。（圖／翻攝自旗津區【咱是旗津人】）

▲▼閃電一道道劃過天空。（圖／翻攝自旗津區【咱是旗津人】）

▲▼高雄旗津淹水。（圖／翻攝自旗津區【咱是旗津人】）

住在旗津的民眾也用手機拍下畫面，當時雷聲不斷，一道道閃電劃過天空，馬路積水至少30公分，幾乎成了一條河，駕駛、騎士都放慢速度通行。

▲▼燕巢區安招、安林路口積水20公分 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼燕巢區安招、安林路口積水一度達20公分 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼燕巢區安招、安林路口積水20公分 。（圖／記者許宥孺翻攝）

燕巢區安招、安林路口晚間8點出現積淹水狀況，積水最深處約達20公分。警方獲報後趕抵現場，發現積水漸退，但有不少騎士仍冒險涉水通過，現場已擺放三角錐提醒用路安全。

另外，新興區也傳出災情，民族、六合路口由北往南方向機車道淹水約15公分，目前慢車道暫時封閉，並由警方加強交通疏導。

▲▼新興區民族、六合路口機慢車道暫時封閉 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼新興區民族、六合路口機慢車道暫時封閉 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼新興區民族、六合路口機慢車道暫時封閉 。（圖／記者許宥孺翻攝）

前鎮區中山、復興路口與林森路口目前也傳出積水災情，警方已到場拉上封鎖線，管制車輛通行。

▲前鎮區中山路部分路段封鎖。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前鎮區中山、林森路口與中山、復興路口已拉上封鎖線。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲前鎮區中山路部分路段封鎖。（圖／記者許宥孺翻攝）

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