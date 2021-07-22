LIVE／727降級「最新指引」將公開　陳時中說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日下午2時召開記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。國內近期疫情趨緩，三級警戒至7月26日，指揮中心傾向27日起降至二級，且採取疫情爆發後強化的最新標準；此外，先前微解封沒有開放的安親班、幼兒園，也傳這次會評估開放，相關事宜將於記者會中說明。

陳時中最近頻被問及解封規劃，他表示，指揮中心會延續相關做法，在二級範圍內，地方政府也可以依照疫情情況不同，做強弱程度規定，但不會沿用三級規定，除非疫情有特別情況，報到指揮中心，就會進一步研議。陳時中也指出，會找地方政府討論相關鬆綁措施，主要要先做準備，但在這兩天疫情控制情況下，降級是很有可能的，除非疫情產生新的變化。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

先前713微解封沒有開放的安親班、幼兒園，傳出這次會評估開放，還有台鐵擬恢復持電子票證可搭對號車等措施。另外，這陣子以來餐飲業受創最嚴重，中央這次仍研擬開放餐廳內用，但餐飲業需做好隔板、梅花座、實聯制等防疫措施。雖然從三級降為二級，但依目前規劃，民眾外出仍需全程戴口罩。

衛福部上午赴行政院進行會報，針對新冠疫情現況及應處作為專案報告，強調「警戒升降時機」與「管制措施強度」是防疫的重要關鍵，指揮中心將參酌各國防疫經驗，在科學實證的基礎下，同時兼顧防疫安全及民生經濟，訂定逐步解除限制指標；同時，亦將配合疫情發展，持續優化入境檢疫、疫調匡列、防疫追蹤管理及預防接種作業系統，並透過資訊跨區調閱與即時數據分析，協助地方政府進行精準防疫，快速有效阻斷病毒傳播鏈。