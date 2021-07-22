開發「韓國瑜小夜燈」瑕疵滿滿！廠商發大財夢碎　怒告設計公司

▲高雄市前市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜先前在政界掀起「韓流旋風」，高雄一名王姓廠商看準商機，於108年8月與設計公司簽約，開發「賣菜郎公仔小夜燈」、「白韓公仔小夜燈」等商品，預計在造勢晚會上向韓粉兜售，不料產品開發出來後瑕疵不斷，良率幾乎等於0，一直到韓國瑜2020總統大選敗選後，產品都未如預期產出，王男為此憤而提告並求償168萬元。高雄地院法官審酌，當初雙方並未約定最後交貨期限，且設計公司也願意修繕，因此判王男敗訴。

判決書指出，王姓廠商看準「韓流」商機，準備跟著韓國瑜一起發大財，因此構思以韓國瑜為模型，開發「賣菜郎公仔小夜燈」、「白韓公仔小夜燈」，除了具備照明功能外，還能播放音樂、並兼具一般公仔的賞玩功能；王姓廠商在與設計公司談妥後，預定2種公仔各組裝1000個，並預計將在造勢晚會上向韓粉販售。

豈料產品完成開發實體化後卻瑕疵不斷，王姓廠商指出，公仔「底蓋螺絲柱高度過高，擋住機板，導致USB口無法插入」，且「前、後蓋尺寸大小不一，致結合時母柱遭擠壓斷裂，前後蓋無法密合，一旦大聲播放音樂就會出現破音」，此外還有「噴漆溢出目標區域、上色不均、補漆痕跡明顯，致點亮後發出之光緣明暗不均」、「模具之灌模注射口未磨平，致成品外觀粗糙」等問題，產品良率幾乎為零。

王姓廠商見產品瑕疵太多，因此要求設計公司趕在2019年12月31日完成修繕，否則商品將趕不上造勢晚會販售；事後王姓廠商認為設計公司拒絕修繕，因此憤而提告並求償168萬元。對此，設計公司則反駁，雙方是長期合作性質，並非一次性交貨契約，且也未約定以109年度總統大選前1日為給付期限，況且在產品上市販售前，還須送經濟部標準檢驗局，檢驗合格後才可販售，依一般檢驗程序至少須時1個半月以上，且王姓廠商提出的損失尚屬輕微，公司並未拒絕修補，是王姓廠商片面解約。

法官在審酌後，認為當初雙方協議製造韓國瑜公仔商品，並未約定以大選前1日為最後交貨期限，且產品瑕疵設計公司也願意修補，是王姓廠商事後要求取回模具自行修改，設計公司因此無從提出修補，難將責任歸咎在其身上，因此判處王姓廠商敗訴。