　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

開發「韓國瑜小夜燈」瑕疵滿滿！廠商發大財夢碎　怒告設計公司

▲高雄市長當選人韓國瑜；選前之夜▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市前市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市前市長韓國瑜先前在政界掀起「韓流旋風」，高雄一名王姓廠商看準商機，於108年8月與設計公司簽約，開發「賣菜郎公仔小夜燈」、「白韓公仔小夜燈」等商品，預計在造勢晚會上向韓粉兜售，不料產品開發出來後瑕疵不斷，良率幾乎等於0，一直到韓國瑜2020總統大選敗選後，產品都未如預期產出，王男為此憤而提告並求償168萬元。高雄地院法官審酌，當初雙方並未約定最後交貨期限，且設計公司也願意修繕，因此判王男敗訴。

判決書指出，王姓廠商看準「韓流」商機，準備跟著韓國瑜一起發大財，因此構思以韓國瑜為模型，開發「賣菜郎公仔小夜燈」、「白韓公仔小夜燈」，除了具備照明功能外，還能播放音樂、並兼具一般公仔的賞玩功能；王姓廠商在與設計公司談妥後，預定2種公仔各組裝1000個，並預計將在造勢晚會上向韓粉販售。

豈料產品完成開發實體化後卻瑕疵不斷，王姓廠商指出，公仔「底蓋螺絲柱高度過高，擋住機板，導致USB口無法插入」，且「前、後蓋尺寸大小不一，致結合時母柱遭擠壓斷裂，前後蓋無法密合，一旦大聲播放音樂就會出現破音」，此外還有「噴漆溢出目標區域、上色不均、補漆痕跡明顯，致點亮後發出之光緣明暗不均」、「模具之灌模注射口未磨平，致成品外觀粗糙」等問題，產品良率幾乎為零。

王姓廠商見產品瑕疵太多，因此要求設計公司趕在2019年12月31日完成修繕，否則商品將趕不上造勢晚會販售；事後王姓廠商認為設計公司拒絕修繕，因此憤而提告並求償168萬元。對此，設計公司則反駁，雙方是長期合作性質，並非一次性交貨契約，且也未約定以109年度總統大選前1日為給付期限，況且在產品上市販售前，還須送經濟部標準檢驗局，檢驗合格後才可販售，依一般檢驗程序至少須時1個半月以上，且王姓廠商提出的損失尚屬輕微，公司並未拒絕修補，是王姓廠商片面解約。

法官在審酌後，認為當初雙方協議製造韓國瑜公仔商品，並未約定以大選前1日為最後交貨期限，且產品瑕疵設計公司也願意修補，是王姓廠商事後要求取回模具自行修改，設計公司因此無從提出修補，難將責任歸咎在其身上，因此判處王姓廠商敗訴。

ET快訊
LIVE／北台降雨「紫爆」！慢烟花最新路徑　氣象局說明
診所堅收掛號費嗆「賴帳」　陳時中回應了
快訊／今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約
降級前本土暴增30例！　陳時中：5例關聯不明
雙北確診再回雙位數！　今增30例本土「分佈4縣市」
快訊／今一口氣增30例本土！　另增4例死亡
搶先打完2劑高端！　吳鈴山「擔心一件事」曝10多位家人副作用
為何愛莉莎莎29歲能打疫苗！　「被歸第9類」健保卡太精彩
快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」
LIVE／727降級「最新指引」將公開　陳時中說明
老公偷吃閨蜜！　人妻聽「彩券號碼」露餡抓包
烟花進逼！北部風雨漸強　一張圖秒懂各國預測

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捷運協調會直言「潑婦罵街」挨告沒事　關鍵原因曝

中山高員林段車禍！1車翻覆特斯拉左側凹陷　3人緊急逃生

快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」！家屬：他在住院

「讓你全家都知道」小三外遇人夫遭恐嚇　正宮要賠40萬

快訊／國道通霄段驚悚車禍　車體1／3消失！天雨連環撞駕駛命危

夫偷請假「找佛堂同修」！人妻查行車紀錄　聽閨蜜喊9字崩潰

機車「交換伴侶」！同款同色遭誤騎　只好騎走他的...神結局曝光

開發「韓國瑜小夜燈」瑕疵滿滿！廠商發大財夢碎　怒告設計公司

製毒工廠藏絕美部落　整片落地窗豪華山景！警僱用廚師終破案

命案現場曝！偷電纜想逃「夫被拖下車打死」大片血跡…妻重傷報案

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

苗栗男停車買早餐打錯檔衝超商 賠償2萬元維修堪稱「最貴一餐」

龜速三寶「卡快車道」遭閃大燈　狂踩煞車不讓！網：雙方都有錯

中國大陸鄭州遇史上最狂雨彈　汽車飄路上！居民被轉移避難所

睡醒一揪「15年老同學」騎車出遊　出社會還能說走就走！網羨慕爆

「我來救你了！等我一下」　鸚鵡猛敲蛋糕盒笑翻網友

捷運協調會直言「潑婦罵街」挨告沒事　關鍵原因曝

中山高員林段車禍！1車翻覆特斯拉左側凹陷　3人緊急逃生

快訊／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」！家屬：他在住院

「讓你全家都知道」小三外遇人夫遭恐嚇　正宮要賠40萬

快訊／國道通霄段驚悚車禍　車體1／3消失！天雨連環撞駕駛命危

夫偷請假「找佛堂同修」！人妻查行車紀錄　聽閨蜜喊9字崩潰

機車「交換伴侶」！同款同色遭誤騎　只好騎走他的...神結局曝光

開發「韓國瑜小夜燈」瑕疵滿滿！廠商發大財夢碎　怒告設計公司

製毒工廠藏絕美部落　整片落地窗豪華山景！警僱用廚師終破案

命案現場曝！偷電纜想逃「夫被拖下車打死」大片血跡…妻重傷報案

烟花逼近台灣！指揮中心宣布：明後兩天疫苗配送延後

正妹脫褲秀「鐵盤遮下體」！網驚見一叢黑傻眼：微解封了

微解封也救不了！拉拉山「人氣民宿」訂房率、水蜜桃產季時間曝

診所免費打疫苗　陳時中坦言不合理「行政費從40元增至100元」

7月住家電費優惠　1000度以下才有「非夏月價」

疫苗覆蓋率台南是6都最後？　陳怡珍籲爭取疫苗加快施打

失智據點開放指引出爐！打疫苗未滿14天「要提供3天內陰性證明」

台南發放愛心防疫便當　江啟臣：紓困救急、振興消費應雙管齊下

捷運協調會直言「潑婦罵街」挨告沒事　關鍵原因曝

指揮中心宣布：今年加購100萬劑莫德納！明後兩年簽訂3500萬劑合約

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

社會熱門新聞

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

命案現場曝！偷電纜「被拖下車狂毆」夫死妻重傷

快訊／國1北上「百萬名車起火」延燒2線道！現場照片曝光

蘿莉塔慘了！跟風罵人「婊婊的」遭訴

被控偷拍15.8G性愛片　「金融界李宗瑞」不起訴

即／桃園驚見男裸屍　雙手掌+左腳「被截肢」

板橋計程車宿舍颱風夜惡火　3死1命危3傷

妻癌症惡化…失業教師四處找食物　她淚喊：我不治療了

傳播妹慘遭蹂躪5小時崩潰　2渣男下場曝

罵民進黨炒高端被控造謠！法官這理由判不罰

超胸越南妹微解封　迎客喊價下秒慘了

吉普車「海漂」驚險畫面曝　新車卡沙灘噴70萬

獨／5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」

送虛寶誘使2少女拍猥褻照　下場出爐

更多熱門

相關新聞

高雄天空見巨大圓臉貓歪頭微笑！

高雄天空見巨大圓臉貓歪頭微笑！

抬頭就有驚喜！一名網友韓胤薰開車行經高雄中華路上順手拍了一張照片，只見畫面中的天空有一團雲，外型看起來就像一隻巨大圓臉貓，趴在角落歪頭微笑，清楚的貓耳高掛藍天，畫面分享出來讓8千名網友融化直呼，「有貓就給讚！」

獨／5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」

獨／5男出國爽遊…返國居檢「群聚開趴」

馬伕移動式拉客　裙豐臀女辯：籌返鄉機票錢　

馬伕移動式拉客　裙豐臀女辯：籌返鄉機票錢　

花美男「69連結」防疫　手腳冒紅疹：你確診了

花美男「69連結」防疫　手腳冒紅疹：你確診了

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

關鍵字：

高雄韓國瑜夜燈

讀者迴響

熱門新聞

727降級不解封措施曝　餐廳開放內用、外出仍須戴口罩

即／夫妻偷電纜線！　男遭居民活活打死、女重傷

力旺總座沈士傑心臟疾病辭世！享年52歲　董座徐清祥暫代職務

烟花慢動作開始轉彎了　全台豪大雨

726降級不解封！陳時中14:00說明

商務艙對國手有多重要？顏行書「一句話訴苦」萬人朝聖

看到台灣就轉向！網驚：已1年沒颱風假

獨／全國警戒7月27日擬降至二級　最快明公布最新指引

毀滅吳亦凡網紅爆「是紅牌傳播妹」：1次6500！

烟花3小時只走10公里　放不放颱風假？關鍵曝光

陶晶瑩認「已打輝瑞疫苗」！

烟花發海警最新「放颱風假」機率曝

侯怡君戰小三首發聲：妳們別再說謊了

烟花龜速最快半夜陸警　強度將登頂明影響最劇

41歲廣末涼子脫了！2大原因「解放超巨兇器」

更多

最夯影音

更多
中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂

中國大陸鄭州遇「史上最狂雨彈」　汽車漂路上！民眾受困地鐵車廂
劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

劉德華出道40週年「認真工作」熬成天王　真摯告白「我也是個普通人，我會哭的」

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

剛回家走上階梯...土石流沖下來 「房子被削掉」土耳其暴雨釀重災

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

360萬敞篷車「闖紅燈」擊落轎車　再衝進便當店...車頭全毀輪框歪

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面