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快訊／雨彈猛炸！高雄市區水淹小腿肚　快餐店騎樓也遭殃

▲▼八德、林森路口積水至小腿肚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄新興區積淹水，快餐店騎樓也遭殃。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

午後對流發展旺盛，高雄市下午5點多下起雷陣雨，受到短時強降雨影響，市區陸續傳出積淹水災情，由於正值下班時段，巡邏警網也在現場拉起封鎖線疏導交通。

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高雄氣象站於晚間6點26分發布災害性天氣即時訊息，苓雅、三民、前金、新興、鹽埕等地區，時雨量直逼90毫米，鳥松區和鳳山區則在3小時內衝破100毫米。

▲▼新興區民族、八德路口機車道積水約半個輪胎高。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼新興區民族、八德路口機車道積水約半個輪胎高。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼新興區民族、八德路口機車道積水約半個輪胎高。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局表示，民族、八德路口機車道約半顆輪胎高，目前暫時封閉半個慢車道，並於路口加強交通疏導；八德、林森路口淹水至小腿肚，該路口也已拉起封鎖線，並封閉南北向車道。

▲▼八德、林森路口積水至小腿肚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲八德、林森路口積水至小腿肚。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民族、六合機車道淹水。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民族、六合機車道淹水。（圖／記者許宥孺翻攝）

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