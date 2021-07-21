嚴防中颱烟花　竹市啟動防災整備防汛清淤

▲環保局將加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

依據中央氣象局資料，今年第6號颱風烟花向台逼近，目前為中度颱風，明日可能發布陸上警報。新竹市長林智堅指示，各局處提早做好防颱防災整備工作，包括針對過去易淹水地區、地下道等加強巡視，確認各處水門、抽水站、抽水機、發電機等都運作正常，提前進行水溝清淤；也整備完成沙包沙袋等相關防災應變作業。

依中央氣象局資料，中颱烟花本周五六最靠近北台灣，受颱風外圍環流影響，今晚可能有陣雨發生，明起陣風和陣雨情況逐漸轉明顯，市府提醒，請民眾提早做好防颱準備，隨時注意最新颱風資訊，多一分準備、多一分安心。

市府強調，針對過去易淹水地區，環保局已啟動防汛清淤工作，增加市區大排閘門口巡查清理頻率，針對民眾住家附近環境，環保局也將加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩，維持溝渠排水順暢。

環保局提醒民眾一同注意，若發現有雜物堵塞或積水不退，可協助隨手撿拾、清理可能覆蓋在水溝蓋及洩水孔的樹（葉）、瓶罐、塑膠袋、報紙等雜物。

工務處也已完成相關防颱整備，包含巡視地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組是否正常。消防局也已完成防汛器材整備，並測試各式抽水機、移動式發電機，可正常運作。

交通處將注意路口號誌、停車場等公共設施，並加強檢視設施內抽水機、發電機等功能正常，包含454處號誌化路口運作情形、號誌人員24小時值班、18處CCTV監控車流情形、12處CMS發佈即時訊息。停車場部分完成86台抽水機及8台發電機檢測。

民政處說明，區公所已請里鄰長、里幹事待命，並加強巡檢易積淹水地區如有災情即刻啟動查通報作業，傳達正確訊息；防颱物資整備部分，各區公所亦儲備逾百人份民生物資，也存放沙包、沙袋供民眾領用，歡迎有需要者洽詢各區區公所。

林智堅也呼籲，防颱不可掉以輕心，市府各單位須嚴陣以待，並加強各項防災整備工作，透過提早準備，將颱風影響降至最低，保障市民財產生命安全；也提醒所有民眾做好防颱措施，颱風期間避免戶外活動與外出，若有任何需要，可打119或1999市民服務專線通報，市府將立即協助處理。