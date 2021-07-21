　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嚴防中颱烟花　竹市啟動防災整備防汛清淤

▲環保局將加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況。（圖／新竹市政府提供）

▲環保局將加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

依據中央氣象局資料，今年第6號颱風烟花向台逼近，目前為中度颱風，明日可能發布陸上警報。新竹市長林智堅指示，各局處提早做好防颱防災整備工作，包括針對過去易淹水地區、地下道等加強巡視，確認各處水門、抽水站、抽水機、發電機等都運作正常，提前進行水溝清淤；也整備完成沙包沙袋等相關防災應變作業。

依中央氣象局資料，中颱烟花本周五六最靠近北台灣，受颱風外圍環流影響，今晚可能有陣雨發生，明起陣風和陣雨情況逐漸轉明顯，市府提醒，請民眾提早做好防颱準備，隨時注意最新颱風資訊，多一分準備、多一分安心。

市府強調，針對過去易淹水地區，環保局已啟動防汛清淤工作，增加市區大排閘門口巡查清理頻率，針對民眾住家附近環境，環保局也將加強巡視水溝蓋、洩水孔等清理狀況，以免雜物堵塞阻礙雨水宣洩，維持溝渠排水順暢。

環保局提醒民眾一同注意，若發現有雜物堵塞或積水不退，可協助隨手撿拾、清理可能覆蓋在水溝蓋及洩水孔的樹（葉）、瓶罐、塑膠袋、報紙等雜物。

工務處也已完成相關防颱整備，包含巡視地下道抽水機及自動柵欄、水門、抽水站及滯洪池抽水機組是否正常。消防局也已完成防汛器材整備，並測試各式抽水機、移動式發電機，可正常運作。

交通處將注意路口號誌、停車場等公共設施，並加強檢視設施內抽水機、發電機等功能正常，包含454處號誌化路口運作情形、號誌人員24小時值班、18處CCTV監控車流情形、12處CMS發佈即時訊息。停車場部分完成86台抽水機及8台發電機檢測。

民政處說明，區公所已請里鄰長、里幹事待命，並加強巡檢易積淹水地區如有災情即刻啟動查通報作業，傳達正確訊息；防颱物資整備部分，各區公所亦儲備逾百人份民生物資，也存放沙包、沙袋供民眾領用，歡迎有需要者洽詢各區區公所。

林智堅也呼籲，防颱不可掉以輕心，市府各單位須嚴陣以待，並加強各項防災整備工作，透過提早準備，將颱風影響降至最低，保障市民財產生命安全；也提醒所有民眾做好防颱措施，颱風期間避免戶外活動與外出，若有任何需要，可打119或1999市民服務專線通報，市府將立即協助處理。

ET快訊
1500萬劑BNT開放12-18歲施打　蔡英文：讓年輕人也能
婦確診亡「同住家人全隔離」　弟悲求法醫：請讓我見最後一面
每班載客數剩4人！阿羅哈客「這路線」將停駛1個月
聽障爸失業3個月！他要求履歷「遭3字回擊」臉秒垮：沒錢剛好
疫苗覆蓋率近24%「怎麼衝這麼快？」　網揭1關鍵：台人世界出
烟花颱風動向有變！彭啟明曝「明後天放假」可能性
快訊／宜蘭轎車碰撞小貨車！「車頭爛毀」駕駛座濺血跡
老公搭上「淹水地鐵」後失蹤！她跑遍醫院「快24小時還找不到人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園市議會臨時會表決通過變更議程　26日進行防疫專案報告

疫情期間婦產醫院防疫升級　提供孕婦完整資訊確保母子平安

嚴防中颱烟花　竹市啟動防災整備防汛清淤

酬神戲微解封「有條件演出」　警籲守4規定：別小看病毒威力

夢遊？婦睡前吃安眠藥變離家失蹤　神隱5小時人墜邊坡

退休高職校長高齡88揮毫不輟　南投縣文化局推白博文米壽展

歷時近3年斥資1500萬　台中潭子簡易棒壘球場8月底完工

模擬烟花颱風登陸太麻里溪口　避難收容所開設演練

移民署連結網絡夥伴　提醒防疫鬆綁「不鬆懈」

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了！免費專家幫診斷

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

桃園市議會臨時會表決通過變更議程　26日進行防疫專案報告

疫情期間婦產醫院防疫升級　提供孕婦完整資訊確保母子平安

嚴防中颱烟花　竹市啟動防災整備防汛清淤

酬神戲微解封「有條件演出」　警籲守4規定：別小看病毒威力

夢遊？婦睡前吃安眠藥變離家失蹤　神隱5小時人墜邊坡

退休高職校長高齡88揮毫不輟　南投縣文化局推白博文米壽展

歷時近3年斥資1500萬　台中潭子簡易棒壘球場8月底完工

模擬烟花颱風登陸太麻里溪口　避難收容所開設演練

移民署連結網絡夥伴　提醒防疫鬆綁「不鬆懈」

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了！免費專家幫診斷

公股銀攻信託！　台企銀與長照機構跨業結盟

兄弟與富邦新莊下大雨宣布延賽　復賽後第4場延賽

張喜凱被攻破！統一3安灌3分　首局統一3比0樂天

跆拳道蘇柏亞24日打頭陣　劉祖蔭相信臨場發揮

24歲美女主播高燒確診！曾和劈6女男主播過夜…趴趴走行程被挖出

解封前先甩肉！專家激推「10大食物」超燃脂　2關鍵吃出易瘦體質

1500萬劑BNT開放12-18歲施打　蔡英文：讓年輕人也能打疫苗

精英電腦換血　大同董事鍾依文接新任董座

桌球男女團籤表出爐　真正考驗在8強戰

給說法／借車違規或發生事故，車主要負責嗎

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

地方熱門新聞

即／高雄雷聲狂轟！雨彈猛炸旗津「積水成河」

竹聯幫明仁會台南擄人逼債被逮

高雄鳳山、仁武超過2千戶停電

阿婆灣再傳17歲男女無照跑山！過彎失速撞車

全台掃黑三大幫派290人被逮　毒咖啡先驅原料列管

快訊／家教男慘了！台中重罰30萬

台南日僑接種AZ疫苗爭議

你有包裹未領取「詐騙簡訊」連轟10天　他怕了

國道8號南133線路口改善審議通過

為解封做凖備　台東再降疫苗接種年齡

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

喜憨兒防疫食品組分送弱勢勞工

詐騙出新招　假藉「中華郵政要個資」是詐騙

酬神戲微解封　警籲守4規定：別小看病毒威力

更多熱門

關鍵字：

新竹市防颱

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

726降級不解封！陳時中14:00說明

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

北市宣布：幼兒園安親班7/27開放　學童人數降載50%

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

726降級不解封！陳時中鬆口：這兩天會公布指引

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面