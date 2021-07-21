烟花來襲先囤貨！全聯餅乾、泡麵、生鮮都打折　拉高備貨應戰防颱

▲全聯生鮮比平時拉高2倍備貨量，因應民眾防颱採買需求。（圖／全聯提供）



記者林育綾／綜合報導

中度颱風「烟花」暴風圈有擴大趨勢，雖登陸機會低，但氣象專家認為台灣即日起至週末仍難逃大雨。全聯因應民眾採買防颱物資，即日起至7/25特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加2到3成備貨量，生鮮蔬菜也比平時拉高2倍備貨，更推出多種促銷品項。

全聯表示，即日起至7/25特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加2-3成備貨量。例如中祥麥穗蘇打/蔬菜餅乾160g，任2包50元；維力炸醬麵原味5入包75元；悅氏天然水6000ML，每瓶39元。

而針對需求高的生鮮商品，目前整體蔬菜備貨量已提高2倍，也推出促銷品項，包括7/23~7/29美國青花菜180g/粒，售價52元。好菇道鴻禧菇/雪白菇100/g包，原價32元，特價27元。即日起至7/29，雞胸肉(去皮)290g/盒，原價79元，特價74元；還有方便食用的Read Bread鮪魚沙拉/雞蛋沙拉口袋吐司6入/104g/盒，原價45元，特價39元。

▲全聯增加備貨量因應防颱。（示意圖／記者林育綾攝）

今（21）日上午，新北汐止好市多也出現搶購人潮，許多民眾趕在颱風登陸前先搶物資，從購物車可見，不少人搶購泡麵、餅乾等乾糧，還有衛生紙等生活必需品，結帳區甚至一度大打結。

▲汐止好市多滿滿結帳人潮。（圖／記者張凱喨攝）

此外各大量販、超市也即將開打中元節檔期，其中全聯正式在7/30～8/26進行，除了祭出3000款商品全年最低價，還有指定10天日期用PX Pay支付，消費滿1000元贈800福利點，等同8%回饋；另外會員消費滿500元就登錄抽1萬福利點，共1000名。

而家樂福在中元節祭出百件熱門商品「買一送一」，即日起至8/22連續5週，每週也提供顧客賺得折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2000元、超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵。此外針對會員還送「百萬購物津貼」，即日起單筆消費在量販滿1599元、超市滿499元，即有機會抽總金額1百萬現金折價劵，還有1萬個以上獎項。

愛買日前也攜手OK mart推出鹿港天后宮「平安祈福箱」，並首度提供「代客普渡送到家」服務，目前已有5成銷量，祈福箱中有10種民生必需品，像是油、米、零食泡麵及罐頭等，也有天后宮特製文創小物，包括平安符、開運錢母紅包、醫療口罩等，再加上超商好運祈福刮刮卡，有機會刮中大杯莊園級美式或拿鐵買1送1、指定商品購物金、鮮食滿額折抵購物金等好禮。

▲賣場中元節檔期開打。（圖／全聯提供）

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