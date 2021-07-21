　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

烟花來襲先囤貨！全聯餅乾、泡麵、生鮮都打折　拉高備貨應戰防颱

▲▼全聯第一間「智慧超市」新店型首度亮相。（圖／全聯提供）

▲全聯生鮮比平時拉高2倍備貨量，因應民眾防颱採買需求。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

中度颱風「烟花」暴風圈有擴大趨勢，雖登陸機會低，但氣象專家認為台灣即日起至週末仍難逃大雨。全聯因應民眾採買防颱物資，即日起至7/25特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加2到3成備貨量，生鮮蔬菜也比平時拉高2倍備貨，更推出多種促銷品項。

全聯表示，即日起至7/25特別針對餅乾、泡麵、水等推出多款優惠商品，並增加2-3成備貨量。例如中祥麥穗蘇打/蔬菜餅乾160g，任2包50元；維力炸醬麵原味5入包75元；悅氏天然水6000ML，每瓶39元。

而針對需求高的生鮮商品，目前整體蔬菜備貨量已提高2倍，也推出促銷品項，包括7/23~7/29美國青花菜180g/粒，售價52元。好菇道鴻禧菇/雪白菇100/g包，原價32元，特價27元。即日起至7/29，雞胸肉(去皮)290g/盒，原價79元，特價74元；還有方便食用的Read Bread鮪魚沙拉/雞蛋沙拉口袋吐司6入/104g/盒，原價45元，特價39元。

▲▼全聯福利中心賣場，全聯賣場，全聯。（示意圖／記者林育綾攝）

▲全聯增加備貨量因應防颱。（示意圖／記者林育綾攝）

今（21）日上午，新北汐止好市多也出現搶購人潮，許多民眾趕在颱風登陸前先搶物資，從購物車可見，不少人搶購泡麵、餅乾等乾糧，還有衛生紙等生活必需品，結帳區甚至一度大打結。

▲汐止好市多滿滿結帳人潮。（圖／記者張凱喨攝）

此外各大量販、超市也即將開打中元節檔期，其中全聯正式在7/30～8/26進行，除了祭出3000款商品全年最低價，還有指定10天日期用PX Pay支付，消費滿1000元贈800福利點，等同8%回饋；另外會員消費滿500元就登錄抽1萬福利點，共1000名。

而家樂福在中元節祭出百件熱門商品「買一送一」，即日起至8/22連續5週，每週也提供顧客賺得折扣優惠，只要每週首購單筆消費量販滿2000元、超市滿599元，就可獲得9折回饋現金折價劵。此外針對會員還送「百萬購物津貼」，即日起單筆消費在量販滿1599元、超市滿499元，即有機會抽總金額1百萬現金折價劵，還有1萬個以上獎項。

愛買日前也攜手OK mart推出鹿港天后宮「平安祈福箱」，並首度提供「代客普渡送到家」服務，目前已有5成銷量，祈福箱中有10種民生必需品，像是油、米、零食泡麵及罐頭等，也有天后宮特製文創小物，包括平安符、開運錢母紅包、醫療口罩等，再加上超商好運祈福刮刮卡，有機會刮中大杯莊園級美式或拿鐵買1送1、指定商品購物金、鮮食滿額折抵購物金等好禮。

▲賣場中元節檔期開打。（圖／全聯提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
北市確診者「台南活動19天足跡」曝光　匡列39人採檢
桃園今明+8例「全是特殊交友圈」！旅館爽開趴　同事家人都被波
印度驚爆首宗H5N1死亡案例！比新冠致命20倍　WHO教1招
快訊／北市宣布：幼兒園、安親班7／27開放
東湖市場攤商確診「感染源不明」　 7／6起擺攤13天
快訊／打過疫苗仍確診　「Ct值18」搭過北捷、公車
快訊／桃園市政府員工確診！大樓緊急閉館　匡列264人
烟花暴風圈擴大！最新路徑「又有變化」　雨彈連轟北北基5天
快訊／IKEA高雄店離職主管爆確診　匡列225人採檢結果出爐
打疫苗後增10人死亡　4人打莫德納
「30多年沒看過這麼慘！」排隊名店倒光光　北市東區關30店
快訊／北市+9「有2起不明感染源」　12區確診分布曝光
陳時中喊726「可能」降級　侯友宜：沒收到中央通知
LIVE／北市+9例！公布幼兒園、補習班開放規定　柯文哲最新
快訊／鄭州洪災「地鐵躺滿屍體」　蔡英文慰問並表達哀悼
陳時中「蘑菇頭剪掉了」幽默曝原因！網笑PO對照圖：好羨慕
快訊／726新北降級解封？　侯友宜：應階梯式下降
台中疫苗覆蓋率破25%！　盧秀燕：59.7萬人打完一劑
妹妹進奧運卻沒教練！謝淑薇開轟　體育署強硬回應了
「民眾可登記預約高端疫苗」　蔡英文：不安全就不會讓人民施打

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

Fred全家便利商店新品再臨！五種料理引「吃上癮團隊」鏡頭前上演食物爭奪戰

烟花來襲先囤貨！全聯餅乾、泡麵、生鮮都打折　拉高備貨應戰防颱

ATT大直更名「ATT e Life」　主打療癒「沉浸式娛樂商場」

收定了！布丁狗、雙子星口罩療癒登場　加碼LINE FRIENDS郵戳款萌炸

【廣編】「變胖」災情慘重　醫美減重療程變夯！

全聯中元節3千品超低價！滿千回饋、抽千萬福利點　7大熱銷榜出爐

百樣商品買1送1！2大量販中元節「代客普渡」　搭Uber採買還享優惠

【廣編】中元普渡三牲、供品新東陽都幫您準備好！一站購足最方便

「防疫蔬果箱」爆紅　好食好事業師提醒注意「這件事」才安心

【廣編】iRent瞄準使用者需求　推出全新訂閱制月付99起

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

牛媽媽目睹「剛出生小牛」被載走　肉身擋車！雙眼直盯狂奔追寶寶

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

Fred全家便利商店新品再臨！五種料理引「吃上癮團隊」鏡頭前上演食物爭奪戰

烟花來襲先囤貨！全聯餅乾、泡麵、生鮮都打折　拉高備貨應戰防颱

ATT大直更名「ATT e Life」　主打療癒「沉浸式娛樂商場」

收定了！布丁狗、雙子星口罩療癒登場　加碼LINE FRIENDS郵戳款萌炸

【廣編】「變胖」災情慘重　醫美減重療程變夯！

全聯中元節3千品超低價！滿千回饋、抽千萬福利點　7大熱銷榜出爐

百樣商品買1送1！2大量販中元節「代客普渡」　搭Uber採買還享優惠

【廣編】中元普渡三牲、供品新東陽都幫您準備好！一站購足最方便

「防疫蔬果箱」爆紅　好食好事業師提醒注意「這件事」才安心

【廣編】iRent瞄準使用者需求　推出全新訂閱制月付99起

兄弟全力贏球　助總：多利用小球戰術

烟花逼近停打疫苗「逆時中」？林右昌：我們用「電子鐘」

快訊／一喜一悲！台中疫苗覆蓋率逾25%　接種後猝死75人

連4貶！新台幣收盤貶值1.3分　收在28.073元

東奧倒數2天！東京單日暴增1832例　NHK：感染急遽擴大

北市確診個案「台南活動19天足跡」曝光　匡列39人採檢

確診皮膚科醫師遭健身房求償120萬　黃珊珊：台灣人要互相包容

從PLG轉戰T1　丁聖儒加盟台中太陽有望扛先發

奧運選手住宿安排　體育署：都是跟教練溝通後決定的

桃園今明+8例！全是「特殊交友圈」　旅館爽開趴…同事家人慘被波及

東奧選手擠經濟艙！李易、鳳梨全發聲　戴資穎飯店僅三星…她讚：離場館近非常好

消費熱門新聞

中元節大潤發幫你拜　名人線上直播安心普渡

解封下殺24h　王品系列餐券最低562元

醫師：洗髮精要能清除頭皮細菌

超搶手給皂機睽違一年再度引進

經典台啤聯手Pinkoi　推「質感好禮」集點送

東森購物網「Apple Day」　最高7%回饋

超商獨賣COLD STONE新品吃得到草莓粒

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

半熟起司塔外送快閃「買3送1」

2大量販「中元節優惠」一次看！

品客變身icash2.0！蓋子還可以打開

全聯中元節開跑！抽千萬福利點

布丁狗、雙子星口罩療癒登場

ATT大直要做「新娛樂動漫特區」

更多熱門

相關新聞

全聯中元節開跑！抽千萬福利點

全聯中元節開跑！抽千萬福利點

全聯中元普渡檔期正式在7/30～8/26開打，除了祭出3000款商品全年最低價，還有指定10天日期用PX Pay支付，消費滿1000元贈800福利點，等同8%回饋；另外會員消費滿500元就登錄抽1萬福利點，共1000名。

鄭州「千年暴雨」原因曝　竟與「烟花」有關

鄭州「千年暴雨」原因曝　竟與「烟花」有關

CNN預測：烟花颱風恐釀台灣災難性山洪

CNN預測：烟花颱風恐釀台灣災難性山洪

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

關鍵字：

全聯烟花颱風防颱

讀者迴響

熱門新聞

台灣300萬人全打AZ　醫列9副作用

侯怡君暴怒衝進電視台「當眾攻擊嫩妹小三」！

烟花原地打轉動向有變數　鄭明典：要說抱歉了

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

水淹鄭州「乘客驚逃」！她淚尋失蹤兒

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

726降級不解封！陳時中14:00說明

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！

奧運總領隊嗆選手「確診活該」　政院籲：集眾人之力支持選手

500萬劑BNT要來了！慈濟成功簽約

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

侯怡君怒嗆蕭大陸小三　女方被起底民視員工

R8國道飆239km警怒！萬人逆風洗版

吳亦凡最強玩咖？廣告小妹曝「渣男星排行榜」

更多

最夯影音

更多
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面