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疫苗不良事件通報增120件！10人接種後死亡「4人打莫德納」

▲▼0721流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

▲流行疫情指揮中心記者會（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布最新疫苗接種數據，累積接種已經達到567.4萬人，疫苗覆蓋率接近24%。不過，昨日仍通報120起疫苗接種後不良事件，且有10起接種後死亡，其中有4人接種莫德納，都是65歲以上年長者。

指揮中心公布昨（20）日新增接種22萬8,971人次，其中AZ接種20萬1,188人次，Moderna 接種 2萬7,783人次；截至目前為止，累計接種 567萬4,553 人次，其中AZ接種287萬7,587人次，莫德納接種279萬6,966 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 23.50%，劑次人口比 24.16(劑/每百人)。

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指揮中心發言人莊人祥說明，昨日新增120起疫苗接種後不良事件通報，其中68件非嚴重，42件屬於嚴重，另10例死亡。指揮中心強調，這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後，但不表示為接種疫苗所致。

10例死亡分別是6例接種AZ，4例接種莫德納。莊人祥說，接種AZ後死亡個案為3男3女，年齡為51歲至94歲間，為接種疫苗後4日至34日間發生；同期間莫德納接種後發生死亡為1女3男，年齡為 66 歲至 76 歲間，為接種疫苗後1日至9日間發生。

另外還有3例原通報嚴重不良事件轉為死亡個案，2例接種AZ，1例接種莫德納。目前國內累計目前累計 467 例(221 女 246 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，其中有 417例為接種 AstraZeneca，有 50 例為接種 Moderna。

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