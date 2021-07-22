體改問題出在馬政府？　趙少康酸：今年是馬英九執政第13年

▲資深媒體人趙少康。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

東奧國手出征搭經濟艙引起熱烈討論，台北市議員許淑華表示，馬政府時期進行的組織改造，將體育委員會降級併到教育部體育署，無論預算或人力編制上都受到影響。對此，資深媒體人趙少康表示，民進黨甩鍋的案例多不勝數，「今年是馬英九執政第13年。」

趙少康22日在臉書發文指出，東京奧運還沒開打，選手搭經濟艙事件就讓蔡政府被罵得灰頭土臉，綠營人士全力護主，先說蔡英文管不到中華奧會，又把責任推給馬英九時期組織改造不當，「奇怪了，馬英九都卸任五年了，到現在還要為選手出國比賽的包機跟住宿安排不當負責？」

趙少康表示，蔡英文政府集行政、立法大權於一身，想修的法沒有過不了的、想推的改革沒有做不到的，「明明是蔡英文自己承諾一定讓選手出國坐商務艙，並要力行體育改革，蔡英文開的空頭支票跳票，跟馬英九的組織改造有什麼關係？」

趙少康指出，台鐵普悠瑪號出軌、雄三飛彈誤射、總統專機私菸案、清泉岡基地藏毒、能源轉型不力等，民進黨政府甩鍋前朝的案例多不勝數，蔡英文執政第2任期了，還是遇到問題就檢討國民黨，連今年開放萊豬進口引發民意反彈，都推是過去政府承諾開放，「完全執政、完全不負責任，就是蔡政府的最佳寫照。」