外送員打高端安慰劑淪疫苗孤兒！指揮中心定調：可以來打公費

▲運輸從業人員接種疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

傳出外送員參加高端臨床試驗，得知打到安慰劑，想回去專案接種莫德納卻遭拒絕，淪為疫苗孤兒。中央流行疫情指揮中心今日說明，安慰劑受試者可以回來打公費疫苗「這沒有問題」，接種前可回到接受臨床試驗的醫院取得受試者證明；至於試驗組完成兩劑接種者，則不建議再打公費疫苗。

高端研發新冠疫苗已經通過緊急使用授權，核准專案製造，最快8月小量生產；不過，傳出有參與臨床試驗的外送員，聯繫得知自己打安慰劑，就於專案排定公費疫苗接種日程前往，並解據實以告，卻被告知因為有混打風險理由遭拒絕，喪失接種疫苗權益。

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指揮中心發言人莊人祥說明，針對接種安慰劑的民眾，由於高端目前正在進行延伸性計畫，可以參與計畫接種高端疫苗，另也可以到原來接受臨床試驗的醫院取得受試者證明，回去打公費的疫苗。

指揮中心專家小組召集人張上淳表示，如果安慰劑組，已經列在65歲以上等可以優先打族群，可用優先順序接種，至於年輕人就和一般人一樣，照規定順序預約，不會因為打安慰劑可以優先。

至於試驗組，莊人祥說，不建議再打公費，因為高端的疫苗已經獲得食藥署認證；指揮官陳時中也補充，高端試驗組打過兩劑的人不用再打，除非將來還有第三劑計畫。

莊人祥也提到，後來了解，該名外送員昨天已經拿到相關證明，已經完成疫苗接種。