台南氣質女打疫苗　一張照片讓全網暴動「想重讀小學！」

記者黃翊婷／綜合報導

各縣市教職員陸續開打疫苗，台南市長黃偉哲20日在臉書PO文分享台南市國小教職人員的接種狀況，沒想到其中一張照片的長髮女老師氣質超群，讓網友們的重點全部歪掉，並紛紛留言求認識，「老師我有問題」、「我想重新複習」、「我想重讀」。

▲大多數網友都認為照片中的女子氣質很好。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲，下同）

黃偉哲20日在臉書PO出4張照片，向願意來接種疫苗的老師們道謝，「台南市國小教職人員，7月20日開始到25日施打疫苗，請記得攜帶雙證件，前往指定地點施打。7月25日後，就輪到國高中教職人員施打，詳細時間與地點將於近日公布。」

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不過，第一張照片中的女子留著一頭長髮，穿著黑色無袖上衣，雖然臉上戴著口罩，但還是不減甜美的氣質。不少網友看完文章都抓錯重點，紛紛留言表示，「求認識」、「我忽然想起有一些小學時不懂的題目想請教老師」、「這老師教什麼科系的？我想重新複習」、「老師，我有問題」、「求老師學校+1」、「我想重讀」。

還有部分網友半開玩笑說，「小編真的很會拍照」、「解析度不好（指疫苗接種紀錄卡上的姓名），這個讚我按不下去」、「台南美女真的多」。這篇PO文公開大約21小時，累計已有7791人按讚分享，不過，目前尚未有網友找到氣質女老師的身分。

▼網友留言求認識照片中的女老師。