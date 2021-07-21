竹聯幫明仁會台南擄人逼債　警方扣長短槍+狼牙棒

▲台南市警局聯手刑事局、新北市警局，掃蕩北部竹聯幫明仁會成員，緝獲擄人逼債的王姓主嫌等8人到案，起獲槍械及刀、棒等作案工具。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

北部竹聯幫明仁會成員涉嫌6月29日凌晨3時許，在台南永康區1處大樓地下室以債務為名押走被害人，台南市警局報請台南地檢署檢察官指揮，聯手刑事局、新北市警局兵分多路，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，將王姓主嫌等7人查緝到案，除吳姓男子裁定5萬元交保候傳外，其餘王嫌等6人皆被檢察官聲押禁見獲准。

永康分局指出，北部竹聯幫明仁會成員涉嫌於6月29日凌晨3時許，在台南永康區1處大樓地下室以債務糾紛為名押走被害人，家屬於清晨6時許見被害人遲未返家，經前往地下室停車場車輛旁發現被害人拖鞋後，疑被害人恐遭危害即向永康分局報案。

永康分局獲報後立即報請台南地檢署檢察官指揮，與台南市警局刑事警察大隊共同組成專案小組全力偵辦，經市警局長方仰寧召集相關偵查單位進行專案會議，於6月30日清晨火速發動偵查行動，首先在屏東將20歲沈姓犯嫌緝捕到案，7月11至13日期間北上發動數波查緝行動，聯合刑事警察局、新北市政府警察局兵分多路，一舉掃蕩竹聯幫明仁會板橋據點，將王姓主嫌等7人查緝到案，全案依組織犯罪條例、妨害自由、恐嚇取財、傷害等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

除吳姓男子經檢察官裁定5萬元交保候傳外，其餘王姓主嫌等6人檢察官皆聲請羈押，並均由法院裁定羈押禁見；因應防疫期間，所有偵辦過程偵查人員皆穿戴完整防護措施，落實遵循防疫指引。

台南市警方進一步說明指出，本案經專案小組追查分析，發現該犯罪集團具組織結構，係以債務糾紛為名押走被害人限制其行動，以謀取不法利益，整個犯案過程分工細膩且交換多部作案車輛，並一再變換囚禁處所，藉由南北遠距離地緣關係不易追查，造成多處行蹤斷點，進而誤導警方辦案方向，增加偵辦難度，據被害人聲稱，他被控制行動期間感受到該集團組織得知案發後數小時內其中1名組織成員就遭警方緝捕，迫於警方強大追捕壓力，欲草草收場，即於7月1日在台中市郊區將其釋放。

專案小組成員不眠不休、鍥而不捨接續針對各個斷點回溯偵查，案經分析比對大量的犯罪軌跡、影像抽絲剝繭後，發現其中疑有多名竹聯幫明仁會成員涉案，在釐清整體犯案脈絡及涉案成員後，隨即聯手本局刑事警察大隊、刑事警察局偵查第四大隊暨新北市政府警察局板橋分局、汐止分局及土城分局共組聯合專案小組，於7月11日起，陸續持台南地檢署與台南地方法院核發之拘票及搜索票，兵分多路分別在新北市板橋、汐止、新莊及台北市士林區等地，先後拘提25歲王姓男子、20歲呂姓男子、21歲陳傅男子、24歲蔡姓男子、25歲呂姓男子、20歲張姓男子及31歲吳姓男子等7人到案，並起獲6部涉案車輛、查扣空氣槍2支、開山刀2支、狼牙棒2支、小刀2支、辣椒水2瓶等犯案工具，成功瓦解該犯罪組織勢力。

警方調查，王姓主嫌係明仁會的「小組長」，被害人並無與王嫌等人相識或有債務糾紛，疑係與他人有糾紛，王嫌等人透過以「接單辦事」的方式，以債務糾紛為由，強擄被害人至特定處所，再交由「委託人」處理，警方認為王嫌等可能涉嫌多起類似刑案，正進一步擴大偵辦中。

市警局指出，台南市長黃偉哲一再強調「犯罪零容忍」，絕不容許外地犯罪勢力至臺南犯案，為確保社會治安穩定，除期勉台南市警察局持續加強掃蕩黑道幫派及相關依附之營業場所，澈底刨除犯罪勢力、斬斷不法金流，並堅定貫徹政府肅清不法「一波一波掃、一個一個抓」之要求，展現嚴懲不法、淨化治安決心，以維護民眾安全、安寧、安心的生活環境。

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