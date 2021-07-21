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河南暴雨「養老院斷電」吸氧機停擺　獨居老人「水淹鼻子」無助求援

記者蔡紹堅／綜合報導

河南20日降下災難級暴雨，導致多區發生嚴重災情，直到21日仍不斷有人發出求救訊息，一間養老院已經停電10多個小時，吸氧機停擺，急需發電機；還有一名86歲的獨居老人家中積水已淹到鼻子，還在等待救援。

暴雨災情傳出後，許多大陸網友都在網路上貼出求救訊息。鄭州文化路的永宜養老院11日上午發文表示，養老院20日下午5點開始停電，積水淹入一樓，最高水位約80公分，雖然所有老人已經被轉移到安全位置，但有20名吸氧、排痰的老人，急需發電機支援。

▲▼河南暴雨「養老院斷電」吸氧機停擺　獨居老人「水淹鼻子」無助求援。（圖／翻攝微博）

鄭州一名女子發文指出，自己86歲患病的老父受困在沙口路的住處，屋內有11隻貓及1隻狗，截至21日上午10點無法取得聯繫，目前水位「已經淹到鼻子」，希望救援人員能協助。

鞏義一名男子發文提到，自己受困在家中，父母親住在山上，家裡的磚瓦房有倒塌風險，73歲的老父親患有老年癡呆，71歲的母親患有腦血栓，都需要救治。

鄭州一名巴士乘務員發文指出，目前被困在鄭州市東四環金水區龍子湖東路的一輛大巴車上，車上有30多人，其中有兩個孩子一個孕婦，無人受傷，但從昨天下午2點被困，目前車外積水已經到大腿根部，車內缺少食品和飲水，訊號也不好，沒有電力供應。

▲▼河南暴雨「養老院斷電」吸氧機停擺　獨居老人「水淹鼻子」無助求援。（圖／翻攝微博）

鄭州一名父親發文表示，一家四口正被困在地鐵站外的一輛車上，車上有一個孩子，車外淺的地方水深及腰，車頭已經一半入水，車上雖有食物飲水，但都不敢吃，因為無法上廁所，現場還有很多車輛被困，裡面幾乎都有人，目測至少有50人。

根據陸媒報導，河南省氣象台首席預報員張寧指出，此波強降雨將持續到21日晚間，降雨集中區域仍是在河南省西北和中部一帶，降水量能夠達到100到250毫米，局部300到400毫米。

▲▼河南暴雨「養老院斷電」吸氧機停擺　獨居老人「水淹鼻子」無助求援。（圖／翻攝微博）

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