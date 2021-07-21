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鄭州洪災高鐵、航班全停　列車困40小時「斷水斷糧」急求援

記者陳政錄／綜合報導

河南省遭遇罕見暴雨洪災，導致大陸全國往鄭州方向列車、航班盡受影響或停運，從上海、北京發車的列車皆往回折返。其中，一輛從廣州開往蘭州的K226次列車，受困在離開鄭州站後的第二個車站鐵爐站，已經長達40小時，「斷水斷糧」，於21日清晨透過社交平台緊急求援。

據統計，7月19日至20日的大雨，對鄭州機場造成嚴重影響，7月20日，鄭州機場執行航班319架次，取消303架次。

▲▼列車受困河南，對外求援。（圖／翻攝正觀新聞）

▲列車受困河南，對外求援。（圖／翻攝正觀新聞）

鐵路方面，目前鄭州至洛陽區間的鄭西高鐵、隴海鐵路發生水漫線路、路基坍塌、設備淹水等情況，列車無法通行；途經鄭州地區的京廣高鐵、徐蘭高鐵、京廣鐵路、隴海鐵路、焦柳鐵路、寧西鐵路等線路的運輸秩序均不同程度受到影響，從北京、上海發車往鄭州的高鐵，均已停運，截至21日9十，從上海地區始發或終到的列車已停運43趟。

官方指稱，7月20日晚9時許，進出鄭州機場的地鐵、城際列車已經停運，機場高速通行受限，旅客無法進出機場。目前，鄭州機場因持續下雨，停留的旅客人數約1100人，各航空公司也紛紛公佈鄭州航線客票免費退改簽規定。

▲▼20日17時許，滯留鄭州東站旅客拍下鄭州東站候車大廳裡漏雨的一幕。（圖／取自河南日報）

▲20日17時許，滯留鄭州東站旅客拍下鄭州東站候車大廳裡漏雨的一幕。（圖／取自河南日報）

值得注意的是，長時間的降雨，也導致部分列車受困，出現斷水斷糧、急需救援的情況，甚至有滯留民眾在鄭州東站，目睹「室內瀑布」。

《正觀新聞》報導，一輛7月19日16時30分許從鄭州站出發開往蘭州，列車在離開鄭州站後的第二個車站鐵爐站停靠，截至目前已經停靠超過40小時。

由於該車已斷水斷糧，車上乘客楊女士向鄭州市防辦緊急求援，目前列車乘員約735人左右，乘客情緒總體穩定。

►生火了！連我媽都用到發光

▼鄭州地鐵內進水畫面。（圖／取自網路）

▲▼鄭州地鐵內進水畫面。（圖／取自網路）

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