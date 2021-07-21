公衛專家提持續做3件事　每日確診數小於20例可降級解封　

▲台灣實施三級防疫警戒至今疫情趨向穩定。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許若茵／台北報導

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙今（21）早直播談全球新冠肺炎解封挑戰時，分析五項理由認為台灣疫情控制良好，若每日確診個案持續低於20例，7／26即可將防疫警戒降為2級，但也必須持續搭配戴口罩、社交距離、精準檢測等三項防疫措施，實施「2.3降級解封」，預防隱性感染者與變種病毒反撲。

陳秀熙指出，台灣新冠肺炎疫情控制良好，已超過六周Rt值小於1，意指台灣穩定控制疫情，群聚感染跟不明感染源都在減少。他預測，未來確診個案會持續下降，社區中隱性感染也只會剩零星個案，若每日確診個案都能維持在20例內，台灣就可以考慮降級與部分解封。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳秀熙提出「2.3降級解封」。（資料照片／記者周宸亘攝）

他表示，目前台灣的解封指數為0.22，且目前強化邊境防疫，實施入境三次檢測，可以阻止變種病毒進入台灣、杜絕群聚感染，加上現在精準風險分層疫苗注射率（1～8類）已達8成，並嚴格實施NPI（非藥物介入措施）與精準篩檢監測等五項理由，他認為可以期望7／26降為二級警戒。

但他也提醒，為降低境外移入變種病毒影響，以及高病毒量的隱性感染者，降為二級警戒後，還是要搭配持續落實佩戴口罩、社交距離、精準檢測三項防疫措施，成為「2.3降級解封」，才能預防疫情反撲。