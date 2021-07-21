林明溱斥管碧玲是狗　王定宇：政治手段無法掩蓋南投縣疫苗接種慢

▲林明溱、管碧玲為南投縣疫苗施打率槓上。（合成圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

日前民進黨立委管碧玲質疑南投縣疫苗剩餘量高，被南投縣長林明溱痛罵是「民進黨養的狗」，對此，民進黨立委王定宇表示，至上周為止，南投縣確實在全國65歲以上疫苗接種比率最低、打不完庫存最多，「政治手段無法掩蓋疫苗接種慢！」

王定宇20日在臉書發文表示，林明溱說「南投疫苗接種最慢、庫存最多」是抹黑，甚至攻擊批評的人是「狗」，但如果不是上週趕工，追上全國平均值，在這之前，難道南投不是全國65歲以上疫苗接種比率最低、打不完庫存最多嗎？「明明趕工可以做得到，為什麼之前的疫苗接種這麼慢？」

國民黨團也發布聲明，指南投縣是第一個說要買疫苗的縣市，因此受到民進黨政治攻擊，對此，王定宇指出，南投確實是第一個「說」的，但台積電、鴻海都簽約了，慈濟已經得到政府授權了，南投縣長還沒送件，「所以南投是第一個說的，除了一張笑話級的意願表達公文外，實質送件動作是最慢的。」

對於林明溱反擊管碧玲是「民進黨養的一條狗，叫她吠就吠」、「她管好高雄市就好，別管到南投來」，王定宇表示，中國國民黨政治化、藍綠化的政治還擊手段，已經無法掩蓋過去這段時間採購疫苗送件申請慢、疫苗接種慢的「雙慢」。

截至15日，南投縣疫苗累積配送量為11.6萬劑、剩餘4萬8千劑，其中，AZ 2萬2千劑、莫德納2萬6千劑，疫苗剩餘量高達42%，17、18日加速接種疫苗後，疫苗剩餘3萬4千劑、疫苗覆蓋率達29.5%。