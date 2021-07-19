南投疫苗剩餘量高達42%　管碧玲：南投縣長態度是關鍵

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

隨著疫苗到貨，國內疫苗覆蓋率也逐漸上升，但根據資料顯示，南投縣的疫苗剩餘量高達42%，對此，民進黨立委管碧玲指出，南投疫苗剩餘量居高不下，「恐怕縣長林明溱的態度才是關鍵。」

管碧玲19日在臉書發文指出，南投疫苗一直施打不開，剩餘率都居高不下，40%這個數字不動如山。自己一直希望中央政府能詢問南投是不是需要什麼幫助？畢竟南投幅員遼闊，偏鄉不便之處甚多、醫療資源、人力系統不如都會，「但恐怕縣長的態度才是關鍵。」

目前南投縣疫苗累積配送量為11.6萬劑、剩餘4萬8千劑，其中，AZ 2萬2千劑、莫德納2萬6千劑，疫苗剩餘量高達42%，管碧玲指出，南投縣長林明溱過去曾形容美、日捐贈的疫苗是「丟臉的乞丐疫苗」，「再看到南投連莫德納疫苗都打不出去，莫德納的剩餘率高達49%。著實一陣心驚！」

林明溱日前曾響應國民黨主席江啟臣「縣市自購疫苗」的訴求，要和其他3縣市共同購買500萬劑BNT疫苗，對此，管碧玲指出，南投縣疫苗總剩餘量高達42%，覆蓋率才14.8%，「我還是期待南投如果有需要，應該接受中央政府的協助！」

管碧玲指出，疫苗沒有顏色，南投鄉親的健康也沒有顏色，「縣長要思考的，恐怕是以民為本，專心注目人民的福祉，讓疫苗打進身體，保護鄉親的健康才對！」

▼南投縣疫苗剩餘量高達42%。（圖／翻攝管碧玲臉書）

