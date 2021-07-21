戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

記者黃翊婷／綜合報導

世界球后戴資穎赴日迎戰東京奧運，下榻飯店「Marroad Inn東京」在Google評價只有3.3星，台灣網友19日發起手動升級活動，狂刷評論，短短3小時就把評價升到4.5星。不過，這個舉動也觸發Google的保護機制，今日（21日）上午6時再次檢視，評價已被「校正回歸」至3.3星。

▼▲戴資穎PO出房間照片，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

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戴資穎抵達日本後曾PO出飯店房間的照片，很快就被網友發現下榻飯店是「Marroad Inn東京」，雙人房價格約4500至4750日圓（約新台幣1153至1218元）。而體育署官員們卻住在評價4.6顆星的「MIMARU東京新宿WEST」飯店，一晚最低2萬3800日圓起（約新台幣6200元）。

部分網友心疼戴資穎，於是主動發起「手動幫球后升級」的活動，狂刷飯店的Google評價，19日下午2時許升至4.2星、712則評論，再經過3小時，評價最高上升至4.5星、1600多則評論。不過，隨即有網友在PTT發文討論此事，認為大家沒有實際入住該飯店，就不要亂玩評價，這樣只會造成業者困擾，「再怎麼洗，旅館內容又沒有變，有差？」、「沒這麼好洗，Google偵測到異常會刪掉」。

而網友們洗評價的行為似乎真的觸發Google的保護機制，21日上午6時再次檢視網頁，「Marroad Inn東京」的評價又回到3.3星，評論也減少至295則，最新一篇評論是一名日本人在3週前留下的，台灣網友19日短時間刷出的千則評論已經通通消失。

▼「Marroad Inn東京」在Google評論回到3.3星。（圖／翻攝自Google評論）