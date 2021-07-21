　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

記者黃翊婷／綜合報導

世界球后戴資穎赴日迎戰東京奧運，下榻飯店「Marroad Inn東京」在Google評價只有3.3星，台灣網友19日發起手動升級活動，狂刷評論，短短3小時就把評價升到4.5星。不過，這個舉動也觸發Google的保護機制，今日（21日）上午6時再次檢視，評價已被「校正回歸」至3.3星。

▲▼戴資穎下榻飯店曝光。（圖／翻攝戴資穎IG）

▼▲戴資穎PO出房間照片，掀起網友熱烈討論。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

▲黃小柔看到戴資穎飯店大傻眼。（圖／翻攝自Instagram／tai_tzuying）

[廣告]請繼續往下閱讀...

戴資穎抵達日本後曾PO出飯店房間的照片，很快就被網友發現下榻飯店是「Marroad Inn東京」，雙人房價格約4500至4750日圓（約新台幣1153至1218元）。而體育署官員們卻住在評價4.6顆星的「MIMARU東京新宿WEST」飯店，一晚最低2萬3800日圓起（約新台幣6200元）。

部分網友心疼戴資穎，於是主動發起「手動幫球后升級」的活動，狂刷飯店的Google評價，19日下午2時許升至4.2星、712則評論，再經過3小時，評價最高上升至4.5星、1600多則評論。不過，隨即有網友在PTT發文討論此事，認為大家沒有實際入住該飯店，就不要亂玩評價，這樣只會造成業者困擾，「再怎麼洗，旅館內容又沒有變，有差？」、「沒這麼好洗，Google偵測到異常會刪掉」。

而網友們洗評價的行為似乎真的觸發Google的保護機制，21日上午6時再次檢視網頁，「Marroad Inn東京」的評價又回到3.3星，評論也減少至295則，最新一篇評論是一名日本人在3週前留下的，台灣網友19日短時間刷出的千則評論已經通通消失。

▼「Marroad Inn東京」在Google評論回到3.3星。（圖／翻攝自Google評論）

戴資穎下榻飯店評價「校正回歸」3.3星。（圖／翻攝自Google評論）

戴資穎下榻飯店評價「校正回歸」3.3星。（圖／翻攝自Google評論）

ET快訊
對摃吳宗憲的里長當街被打！　車禍爆粗口遭2男痛毆
中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%
美股反彈勁揚550點！　三大指數甩Delta陰影漲逾1.5％

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

年輕人染疫比率增近3倍！　莊人祥：20歲至39歲占42％

經濟艙之亂律師34字點出關鍵問題是體協　網讚：最中肯評論

北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」：雲林國

威力彩頭獎飆7.4億！　「3大生肖」財神撐腰：一生榮華富貴

「手槍女王」處女身闖八大行業！自稱手工業：告訴大家我們多普通

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」她崩潰　公司回應了

台灣珊瑚白化10株僅恢復4株　環團：今夏白化威脅仍在

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

小吃店闆娘「超前解封」開放內用 老闆見8顧客氣炸：賺的都不夠賠！

東奧「36長官坐商務艙」名單曝光 蘇貞昌震怒！令教育部追究責任

吳亦凡4年前被周星馳評「反差很大」！　10點聲明硬槓都美竹…網揪五大疑點

俄國女67天撿1456根掉落頭髮　用髮油修護＋燙直...保養超費工

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

戴資穎下榻飯店「校正回歸」4.5星掉到3.3星　評論一夜砍千則

中颱烟花變胖增強！估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

年輕人染疫比率增近3倍！　莊人祥：20歲至39歲占42％

經濟艙之亂律師34字點出關鍵問題是體協　網讚：最中肯評論

北港里長「三級警戒」脫口罩　替代役男「檢舉反被記過」：雲林國

威力彩頭獎飆7.4億！　「3大生肖」財神撐腰：一生榮華富貴

「手槍女王」處女身闖八大行業！自稱手工業：告訴大家我們多普通

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」她崩潰　公司回應了

台灣珊瑚白化10株僅恢復4株　環團：今夏白化威脅仍在

林俊傑住內湖4億豪宅「成房產煉金活招牌」　鄰居狂賺5千萬！

陶晶瑩、李李仁低調飛美國！現身桃機「兒女都同行」背後原因曝光

急性、慢性蕁麻疹有什麼不同？　醫曝「日常刺激因子」

踢爆假面名媛！「服飾千金」遭控蹭上流　仙人跳被拆穿

《厲陰宅3》改編80年代真實謀殺案件　華倫夫婦「走出鬼屋」辦案

網狂點頭「訊息堆積狂」星座Top 3！　摩羯不秒回、冠軍根本懶癌發作

王菲「豪宅供2公尺大佛」嚇到鄰居！畫面曝光　高僧開光3千萬鑽戒

裴洛西發言人中鏢　美多州「疫苗施打停滯」確診飆升

警界明日之星劈腿2女記者「臉書洗門風」　閨蜜留言曝內幕

大谷翔平選保送苦吞3K　天使0比6慘遭運動家完封

東奧選手村「紙板床架」不堅固？愛爾蘭體操鮮肉狂跳實測影片曝

生活熱門新聞

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

烟花2條路最恐怖　致災風雨恐狂下9天

威力彩飆7.4億！「3大生肖」財神撐腰

高端通過EUA「江啟臣按鈴申告圖利罪」　陳時中：讓人心灰意冷

8秒偷拍影片！ 柯文哲經濟艙內「摸黑做這事」

高雄女打莫德納排尿出問題　醫：全台各地多起個案

烟花估下午海警、明陸警　暴風圈侵襲率79%

新光南西、天母大葉提前閉館消毒

檢舉里長脫口罩　替代役男「反被記過」：雲林國

估7縣市陸警　有機會放颱風假？他給答案

即／豪雨夜轟9縣市！烟花雨彈明先到

更多熱門

相關新聞

經濟艙之亂　律師34字點出問題是體協

經濟艙之亂　律師34字點出問題是體協

東京奧運我國代表團主團19日抵達日本東京，卻陸續爆出經濟艙與住宿飯店等爭議。律師林智群20日在臉書PO出34字，直指「體協就是鐵打的營盤，流水的兵，政黨來來去去，我安安穩穩，八風吹不動，穩坐紫金蓮」，還被網友狂讚是最中肯的評論。

東奧喊卡？　「確診連爆」贊助商拒出席開幕

東奧喊卡？　「確診連爆」贊助商拒出席開幕

第四波疫情埋伏東奧　專家：東京面臨最大危機

第四波疫情埋伏東奧　專家：東京面臨最大危機

體育署曝公文證明原規劃讓國手搭商務艙

體育署曝公文證明原規劃讓國手搭商務艙

經濟艙之亂　林濁水：巨嬰國？

經濟艙之亂　林濁水：巨嬰國？

關鍵字：

東奧戴資穎

讀者迴響

熱門新聞

吳亦凡15代言全滅「3天燒掉20億」　國際品牌爆他不賠償

吳亦凡神管理！同一晚「房間內外尬2女」全瞞住

懶人包／吳亦凡酒局「20女 vs. 4男」！

吳亦凡最新說明！「私下轉帳都美竹」曝對話截圖

本本PO低胸辣照！被嫌「加入反骨失去初衷」

快訊／女YouTuber「視訊鏡頭被駭」　公司回應了

即／最新路徑變！烟花升中颱減速大轉彎

戴資穎搭經濟艙「沒必要政治口水」　許淑華揪問題出在馬政府

快訊／時力抓「國手坐經濟艙」他提議　張煥禎強調3點回應

口渴才喝水？名醫驚揭「7恐怖下場」還會釀血栓

戴資穎日本第一餐被罵爆　王浩宇：便當要價2700

戴資穎IG被出征！醫怒揪1帳號太熟悉

時力抓到了！是他建議國手坐經濟艙　2019年還逃稅5億找邱太三關說

15萬個保險套無用　東奧禁止人與人連結

隱私全無！宥勝台中迷你屋成景點

更多

最夯影音

更多
戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！

戴資穎3張照曝「抵日晚餐住宿」 比YA報平安：每位選手都重要！
大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

大狗遠方衝來...濕地摔跤絆倒主人　他躺地哀！小狗勾也來：尼腫膜惹

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

台中外送員遭「超速酒駕男」撞飛　家屬怒批：事後一句慰問也沒有

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

嚇傻！男子打3顆蛋發現全是雙卵 把剩下3顆打開...竟6顆都雙蛋黃

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

開心野炊！日本男剛烤第一片肉 下秒被鳥「高速空襲」精準劫走

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面