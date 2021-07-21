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經濟艙之亂律師34字點出關鍵問題是體協　網讚：最中肯評論

記者黃翊婷／綜合報導

東京奧運我國代表團主團19日抵達日本東京，卻陸續爆出經濟艙與住宿飯店等爭議。律師林智群20日在臉書PO出34字，直指「體協就是鐵打的營盤，流水的兵，政黨來來去去，我安安穩穩，八風吹不動，穩坐紫金蓮」，還被網友狂讚是最中肯的評論。

▲戴資穎等選手搭乘經濟艙飛往日本備戰。（圖／翻攝戴資穎IG）

▼▲戴資穎PO出搭經濟艙和下榻飯店房間的照片。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

▲▼ 戴資穎發文 。（圖／翻攝自戴資穎IG）

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我國東奧選手19日從松山機場搭包機前往日本，世界球后戴資穎卻在IG上發限動表示，「好懷念長榮航空，可以搭商務艙」。隨後這趟飛行選手們全坐經濟艙、長官及總教練坐商務艙的事便傳開了，掀起各界一面倒抨擊，商務艙36人名單很快也被挖出來，包含中華奧會主席林鴻道、體育署副署長洪志昌、教練、隨行醫師等人。

接著，戴資穎抵達日本後PO出飯店房間的照片，再次掀起網友熱議，還有人挖出她住的是Google評價3.3顆星的「Marroad Inn Tokyo」，體育署官員住的則是評價4.6顆星的「MIMARU東京新宿WEST」飯店。雖然戴資穎後來有解釋下榻飯店離場館只有10分鐘路程，非常方便，但眾人還是十分心疼選手們的遭遇。

律師林智群點出經濟艙之亂的問題核心是體協。（圖／翻攝自Facebook／林智群）

▲林智群點出經濟艙之亂的問題核心是體協。（圖／翻攝自Facebook／林智群，下同）

律師林智群20日在臉書PO出34字，直指核心問題，「體協就是鐵打的營盤，流水的兵，政黨來來去去，我安安穩穩，八風吹不動，穩坐紫金蓮」。其他網友一看紛紛留言狂讚，「體協真的才是關鍵」、「最中肯的評論！故意看不到這點的評論也就不用看了」、「準備好人選接手了嗎？」、「八風吹不動，穩坐商務艙」。

律師林智群點出經濟艙之亂的問題核心是體協。（圖／翻攝自Facebook／林智群）

▼▲網友留言認同林智群的觀點。

律師林智群點出經濟艙之亂的問題核心是體協。（圖／翻攝自Facebook／林智群）

對於選手搭經濟艙以及住宿飯店等爭議，林智群19日晚間曾在2個小時內連續PO出3篇文章，他認為，「選手在意的，不是那個艙等，而是那個尊重。」大多數網友也認同並留言表示，「艙等當然重要，如果跟世大運一樣去義大利，10幾個小時的經濟艙不累垮才怪」、「還要應戰的身體能不能好好休息」、「事先跟選手溝通清楚，這次因為防疫要求無法全部坐商務艙，我相信選手可以理解，問題就是沒跟選手講清楚，還有官員自己去坐商務艙」。

林智群當時還在文中提出2大原諒方案，第一是請搭乘商務艙的官員，「哪個可以奪牌回來，我就原諒他」；第二是請官員們開箱下榻飯店的房間，「如果是住帳篷或膠囊旅館我就原諒他。」如今這起事件在國內掀起廣大輿論，體育署長張少熙已向高層請辭，教育部長潘文忠20日也證實此事，並表示會在東奧結束後進行檢討究責。

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