藍綠都追究經濟艙　林濁水：太神奇了！這什麼國家？

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／綜合報導

我國東奧代表隊搭經濟艙，引發人民怒火和政壇口水戰，不僅總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠道歉，體育署長也道歉並請辭。對此，前立委林濁水直言，居然有國家把選手坐經濟艙當國之頭等政務吵翻天，這是什麼國家？巨嬰國嗎？

我國東奧選手搭經濟艙之所以引發爭議，源於總統蔡英文2016年里約奧運授旗儀式強調，會先著手體育經費上加強，每年的體育經費都要逐步調升，8年後要讓體育經費倍增，未來選手、教練出國比賽以商務艙為原則。此外，這次東京奧運，選手搭乘經濟艙，官員和教練卻搭乘商務艙，另外，根據中華奧會東奧招標書，運輸需求上寫著「代表團預估商務艙旅客11位、其餘暫為經濟艙」，代表一開始就沒打算讓全部選手都搭商務艙。

大部分民進黨和在野黨都對選手搭經濟艙一事抨擊。不過，林濁水則持不同看法。林濁水20日上午在臉書表示，難道擠一起的商務艙還是比梅花座的經濟艙舒服？何況還有更重要的安全第一選手健康一定要照顧的問題，為什麼商務、經濟象徵的階級識別比什麼都重要？為什麼正副總統閣揆爭著道歉，不把防疫官的「專業」安排告訴大家？

林濁水20日傍晚在臉書指出，2016年蔡英文說，下一次東京奧運一定讓選手與教練坐商務艙，只是選手與教練都坐商務艙是國際慣例？或至少美國都這樣做？縱使台灣和美國畢竟不同，台灣總統說了，在防疫的狀態下，也不允許做緊急應變？閣揆說一定要追究，「太神奇了！幾十年來終於又見到一次藍綠政界大人物，立委、名嘴，都那麼慷慨激昂，都那麼有志一同地要追究。氣氛簡直是2018關西機場淹水事件舉國上下一致追究駐日外交官的翻版。追究什麼？一個小小又小小的防疫官？追究居然不知道2016總統講過什麼話？追究防疫專業為什麼可以不向政治正確低頭？」

林濁水20日晚間再度在臉書表示，居然有國家把選手坐經濟艙當國之頭等政務吵翻天，爭議的源頭也很怪，2016年總統說要給選手教練都坐商務艙，是因為看到運動明星坐商務艙嗎？但那是有人贊助的超級職業明星，「至於奧運隊，沒國家這樣安排的，因此政府說要改善？是在說要創國家隊都坐商務艙的世界紀錄？雖然總統承諾了，但還是讓打混職業明星和奧運國家隊的誤會成過去式吧。不要再當巨嬰國了。」

根據THE POINTS GUY報導，大多數美國東奧選手都搭乘經濟艙前往日本參賽，僅有部分選手會自己升級或請贊助商升級艙等，也有部分選手會透過募款方式升級艙等。此外，由於每架飛機的商務艙座位有限，且美國代表隊人數眾多，就算航空公司或訓練團隊想要讓所有的奧運選手都搭乘商務艙等，也很難實現。