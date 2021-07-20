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家暴男街頭上演酒空劇　爛醉無罩叫囂！沒力了躺地呼呼大睡

▲有網友在臉書《桃園爆報》上傳住在桃園區男子，19日下午酒醉返家後遭家人拒絕開門，竟當街大聲叫罵引發鄰居報警處理，員警到場後竟倒臥地上意識不清。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

▲網友PO出邱男19日下午酒醉返家，遭家人拒絕開門，他竟當街叫罵，員警到場後他倒臥地上爛醉意識不清。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市網友19日在臉書《桃園爆報》上傳一段影片，年約40歲邱姓男子喝得爛醉返家，未戴口罩大聲叫門，家人拒絕開門，他當街破口大罵，由於邱男長期與家人相處不睦，家人曾聲請保護令，鄰居擔心可能對家人不利報警處理；未料員警趕抵時，邱男卻醉倒地上昏迷不醒，員警先將邱男送醫，20日上午邱男清醒後到派出所製作筆錄，警方偵訊後依違反家暴防治法移送桃檢，另因邱未戴口罩，也被警方函送衛生局裁罰。

臉書《桃園爆報》19日晚間有網友上傳一段影音，畫面中穿著黃色短袖男子倒臥在桃園區某處道路上，男子未戴口罩倒臥在地上，未久，桃園警分局青溪派出所4名員警到場處理。

▲網友在臉書《桃園爆報》上傳住在桃園區邱姓男子，19日酒醉返家遭拒，當街大聲叫罵引發鄰居報警處理。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

▲網友PO出邱男19日下午酒醉返家，遭家人拒絕開門，他竟當街叫罵，員警到場後他倒臥地上爛醉意識不清。（圖／翻攝自臉書《桃園爆報》）

桃園警分局指出，經查該男子為40歲邱姓男子，疑因長期與家人相處不睦，19日下午5時許喝醉後返家遭家人拒絕開門，家人還要他搬離，邱男因此當街大聲叫罵，員警到場時，邱男突然倒臥地上，員警搖他搖不醒，打電話給119協助送醫治療。

警方查出，邱男家人已向地院聲請保護令，邱男不得再騷擾家人，因此邱已違反保護令，20日上午邱男清醒後由醫院返家，主動至派出所製作筆錄，員警偵訊後依違反家庭暴力防治法移送桃檢偵辦。此外，邱男19日下午未戴口罩被警方拍照存證，依規定函送桃園市衛生局裁罰。

另外據指出，邱男平日以打零工維生，但一喝酒就失控鬧事，日前才恐嚇、辱罵高齡96歲祖母等家人，家屬已向法院聲請保護令，19日是第二度違反家暴保護令。

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