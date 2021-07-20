中颱「烟花」預計帶來強降雨　石門水庫調節性放水

▲煙花颱風將直撲北台灣，預估帶來強降雨，石門水庫實施調節性放水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

經濟部北區水資源局指出，根據中央氣象局20日下午2點預報，中度颱風「煙花」直撲北台灣而來，估計降雨影響時間長，可能為石門水庫集水區帶來超過300毫米雨量，基於水庫安全考量，20日下午已預先實施調節性放水，以預降水位增加防洪空間。

北水局表示，石門水庫截至20日下午2點時水位為239.19公尺，蓄水量為15569萬噸（蓄水率約76.8%），距離滿水位245公尺上有6公尺，防洪空間約有4800萬立方公尺。由於淡水河在於7月23日至24日接近大潮期，此時段為「烟花」颱風風雨最大時刻，水庫預先實施調節放水可降低與分散淡水河排洪壓力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲煙花颱風將直撲北台灣，預估帶來強降雨，石門水庫實施調節性放水。（圖／記者沈繼昌翻攝）

北水局解釋，今日先採滿載發電，將水優先蓄存於後池、中庄調整池與鳶山堰，全量供應桃園農業二期作灌溉用水，讓水庫水源作有效利用，21日起再配合氣象局降雨量預報情形，調整放水量大小，逐步調降石門水庫水位。

此外，北水局強調，未來幾天將隨時掌握颱風降雨資訊審慎操作，除確保水庫防洪安全外，颱風過境後盡量將庫水回蓄，以因應今年下半年之用水需求。另呼籲民眾應遠離大漢溪河道，做好防颱措施，確保人身安全。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►影／小吃店「解封內用」8顧客上門 他氣炸罵老闆娘「賺得不夠賠！」

►健身教練染疫跑5旅館！他曝「特殊交友圈確診多」：避免危險社交

►「蘆竹王陽明」不甩教召令沒事！理由曝光 曾獲軍方「免死金牌」