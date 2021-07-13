中亞男闖公園封鎖區無罩練拳　不甩管理員！警到場勸離

記者張君豪／平鎮報導

自從台灣新冠肺炎（COVID-19）五月中旬進入三級警戒後，全台各地的公園運動設施幾乎都封鎖，避免民眾群聚運動；但在桃園勢平鎮區有一名中亞留學生從五月中旬後，仍繼續前往平鎮新勢公園內運動，民眾反映他似乎在練習格鬥技，練習過程經常未戴口罩，7月6日下午該名男子闖入新勢公園封鎖施工維護區域練拳，經公園管理人員勸導不聽，平鎮警方到場勸離。

▲平鎮區一中亞男子常未戴口罩到新勢公園練拳運動，遭警方勸導驅離。（圖／記者張君豪翻攝）

▲平鎮區一中亞男子常未戴口罩到新勢公園練拳運動，遭警方勸導驅離。（圖／記者張君豪翻攝）

根據平鎮當地熱心民眾表示，這名中亞男子經常來公園內拳打腳踢，並常常未依三級警戒規定戴上口罩，引發其他在公園內散步民眾憂慮；7月6日下午傍晚他又到該公園內籃球棚架下練拳。

▲平鎮區一中亞男子常未戴口罩到新勢公園練拳運動，公園管理者上前勸導，男子轉身不理。（圖／記者張君豪翻攝）

公園管理人員認為他闖入封鎖區，上前勸阻並請他戴上口罩，但中亞男子並不願配合離開，公園管理人只好報警處理。平鎮警方出動2名警力到場勸說，總算將他帶離現場。警方表示，經勸導他願意戴上口罩，所以並未開罰。警方呼籲民眾到公園運動請勿擅闖封鎖區，並配合政府防疫規定戴上口罩，避免成為防疫破口。

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