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影／單車男見路邊轎車上有這包　悄悄打開車門...下秒狂奔

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子8日下午騎自行車外出未戴口罩，行經平鎮區和平路見路旁轎車未上鎖，竟起貪念開車門企圖竊取車內皮包，正好車主兒子發現大聲斥責，陳男嚇得連自行車都不要拔腿狂奔，最後仍遭聞訊趕來員警在附近公園旁圍捕到案，偵訊後依竊盜未遂罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市陳姓男子8日未戴口罩騎車，企圖行竊路旁轎車皮包，遭車主兒子怒斥後狂奔，最後仍遭員警圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子8日未戴口罩騎自行車，企圖行竊路旁轎車皮包，遭車主兒子怒斥後狂奔，最後仍遭逮捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，1名鍾姓婦人8日下午開車至平鎮區和平路接送小孩，下車時忘記上鎖，42歲的陳姓男子騎著自行車經過，發現車門未關，且副駕駛座上有女用皮包，當場起貪念欲行竊，打開車門欲下手偷竊時，剛好鍾婦另一名兒子發現大聲斥責，陳男嚇得落荒而逃，連自行車都來不及騎，拔腿往附近和平市場方向逃跑。

▲桃園市陳姓男子8日未戴口罩騎車，企圖行竊路旁轎車皮包，警方圍捕到案後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市陳姓男子8日未戴口罩騎單車，企圖行竊路旁轎車皮包，被移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷接獲報案後，帶領多名員警趕往現場，根據鍾婦兒子提供陳男穿著紫色上衣等特徵，10分鐘內在附近莒光公園查獲陳男到案。

因鍾婦未有財物損失，陳男坦承企圖行竊，但沒偷到任何財物，警方偵訊後依竊盜未遂罪嫌將陳男移送桃檢偵辦；此外，警方查獲陳男時，發現並未戴口罩，依違反傳染病防治法函送衛生局進行裁處。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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