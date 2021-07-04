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八里左岸周末湧人潮！不戴口罩開吃美食　17人挨罰最重1.5萬

▲▼八里左岸及渡船頭3日週末湧入遊客，未戴口罩邊走邊大啖美食，新北市取締開17張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲八里左岸及渡船頭3日週末湧入遊客，未戴口罩群聚，新北市取締開17張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新冠肺炎疫情趨緩，八里區渡船頭及左岸觀光區湧入大批民眾遊憩，但有民眾不顧三級警戒，未戴口罩直接邊走邊大啖美食，八里區公所為避免產生破口，會同蘆洲分局及高灘處啟動聯合稽查取締，開出17張罰單，提醒民眾在三級警戒期間，外出時應全程配戴口罩。

▲▼八里左岸及渡船頭3日週末湧入遊客，未戴口罩邊走邊大啖美食，新北市取締開17張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市八里區左岸及渡船頭一直是親子假日休閒精選地點，即便全台進入三級警戒，3日週末仍有大批人潮湧入，新北市確診數趨緩，但台北市環南市場疫情還在控制中，八里左岸觀光發展協會理事長邱毓奇表示，雙北疫情仍不穩定，民眾決不能懈怠。

▲▼八里左岸及渡船頭3日週末湧入遊客，未戴口罩邊走邊大啖美食，新北市取締開17張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

八里區公所觀察到左岸遊客逐漸回流，自行「微解封」，民眾在八里左岸風景區賞景觀潮，直接拿著美食邊走邊吃，完全不戴口罩，為了避免民眾群聚飲食，產生傳播病毒風險，區公所召集商圈業者與協會研商防疫精進措施，渡船頭老街業者已自主進行人流管制，實施實聯制登錄。

▲▼八里左岸及渡船頭3日週末湧入遊客，未戴口罩邊走邊大啖美食，新北市取締開17張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

公所結合蘆洲分局龍源派出所及高灘處，共出動10多人分組稽查，針對民眾未戴口罩與違規等情形，開出17張罰單。八里區長陳炳仲呼籲三級警戒期間，享受美食，應外帶回家，外出透氣也可至景點人潮儀表板查看人潮是否過多，避免聚集，共同配合政府遵守防疫規定。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼八里左岸及渡船頭3日週末湧入遊客，未戴口罩邊走邊大啖美食，新北市取締開17張罰單 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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