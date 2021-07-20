小吃店「解封內用」8顧客上門　他氣炸罵老闆娘「賺得不夠賠！」

▲桃園市延平路某家小吃店竟自行解封，19日開放8名越南移工在餐廳內用餐遭檢舉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市延平路某家小吃店19日遭檢舉竟自行自行解封開放客人內用，桃園警分局據報後趕往稽查，赫然發現有8名越南移工分3桌內用，當場開單函送衛生局裁罰，店家最高可能面臨高額罰鍰，老闆獲悉後抱怨老闆娘為賺一、兩千元可能要被罰最高12萬元，賺得根本不夠賠，真的得不償失。

桃園警分局指出，位於桃園區延平路上一家小吃店，黎姓老闆娘覺得疫情已趨緩，19日下午竟然同意8名越南移工在小吃店內用，而且毫無遮掩，路過民眾發現後向大樹派出所檢舉，派出所同仁據報後趕往現場稽查。

▲桃園市延平路某家小吃店竟自行解封，19日開放8名越南移工在餐廳內用，員警到場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大樹派出所員警劉昊、蔡家豪趕往現場稽查，發現餐廳果真有3桌客人內用，黎姓老闆娘辯稱，停業2個多月，最近看到疫情趨緩，以為政府宣布微解封後可以內用，所以同意客人在餐廳內用，她不知道還未開放內用；員警說明已違反防疫規定，依規定製作紀錄表移請市府衛生局進行裁罰。

▲桃園市延平路某家小吃店自行解封開放內用，8名越南移工在小吃店內用。（圖／記者沈繼昌翻攝）

老闆稍後獲悉趕回店裡，發現老闆娘居然「超前解封」當場氣炸了，為賺一兩千元，卻恐面臨數萬元以上罰鍰，根本得不償失，辛苦這麼久了，不能再等幾天嗎？

桃園警分局呼籲，業者應遵循防疫規定千萬勿鬆懈，違反規定群聚將成為防疫破口，警方將持續稽查，違反規定者將移請主管單位裁罰。

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